Олигарху Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства директора одной из юридических компаний.

Что известно о новом подозрении Коломойскому

По данным следствия, Коломойский заказал убийство директора одной из юридических компаний, отказавшегося сотрудничать в незаконной сделке.

Действуя по мотивам личной мести, олигарх привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами.

Четверо мужчин напали на адвоката в Феодосийском центре и ранили его ножом. Потерпевшего спасли медики, а правоохранители задержали исполнителей заказного убийства.

Теперь полиция установила безоговорочные доказательства, подтверждающие личность заказчика. Коломойскому 8 мая вручили подозрение. Бизнесмен уже находится под стражей по другому делу.

Что известно о предыдущих делах Коломойского

Ранее Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.

Впоследствии размер залога увеличился до 3,89 млрд грн.