Олигарху Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства директора одной из юридических компаний.
Что известно о новом подозрении Коломойскому
По данным следствия, Коломойский заказал убийство директора одной из юридических компаний, отказавшегося сотрудничать в незаконной сделке.
Действуя по мотивам личной мести, олигарх привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами.
Четверо мужчин напали на адвоката в Феодосийском центре и ранили его ножом. Потерпевшего спасли медики, а правоохранители задержали исполнителей заказного убийства.
Теперь полиция установила безоговорочные доказательства, подтверждающие личность заказчика. Коломойскому 8 мая вручили подозрение. Бизнесмен уже находится под стражей по другому делу.
Что известно о предыдущих делах Коломойского
Ранее Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.
Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.
Впоследствии размер залога увеличился до 3,89 млрд грн.
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