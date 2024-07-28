Команда Гарріс визначилась із кандидатами у віцепрезиденти

Оточення Камала Гарріс, яка має отримати номінацію Демократичної партії на участь у президентських виборах у США, визначилось із трьома найімовірнішими кандидатами в її віцепрезиденти.

У команді Гарріс визначили топ-3 кандидатів у віцепрезиденти

За словами джерел у кампанії Гарріс, до короткого списку претендентів на віцепрезидентську номінацію входять сенатор від Аризони Марк Келлі, губернатор Пенсильванії Джош Шапіро та губернатор Міннесоти Тім Волц.

Їх об’єднує те, що це — білі політики-чоловіки з центристськими поглядами, які можуть допомогти Камалі Гарріс залучити виборців, що вагаються, а також донорів, мають яскравий політичний стиль і публічно критикували Дональда Трампа, — ідеться в матеріалі Bloomberg. Поширити

Приміром, Марк Келлі представляє так званий ключовий штат, результат голосування в якому може визначити долю виборів президента, а також займає більш жорстку, ніж адміністрація Джо Байдена, позицію в питанні міграції.

Джош Шапіро є популярним у Пенсильванії губернатором-демократом і досвідченим оратором, який може залучити голоси виборів із сільської місцевості, а Волц, колишній вчитель і військовий Нацгвардії США, може стати противагою Трампового кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса в боротьбі за голоси зі штатів Середнього Заходу.

Також, пише Bloomberg, кампанія Гарріс розглядає як потенційних кандидатів у віцепрезиденти членів нинішньої адміністрації — міністерку торгівлі Джину Раймондо та міністра транспорту Піта Бутіджеджа.

Процес перевірки кандидатів у віцепрезиденти Гарріс очолює колишній генеральний прокурор часів Барака Обами Ерік Голдер. За інформацією Bloomberg, його фірма зібрала досьє на 12-15 потенційних кандидатів.

Очікується, що Камала Гарріс обере свого кандидата у віцепрезиденти до 7 серпня з огляду на наміри Демократичної партії затвердити номінацію на президентські вибори до цієї дати.

Камала Гарріс офіційно заявила про балотування у президенти США

Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно заявила, що візьме участь у президентських виборах в США. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі X 25 липня та опублікувала перше передвиборче відео.

Передвиборче відео віцепрезидентки США зосереджене на заклику до "свободи". Також у ньому чітко критикуються юридичні проблеми експрезидента країни Дональда Трампа. У відео вона використала його фото.

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024