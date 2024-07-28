Команда Гарріс визначилась із кандидатами у віцепрезиденти

Оточення Камала Гарріс, яка має отримати номінацію Демократичної партії на участь у президентських виборах у США, визначилось із трьома найімовірнішими кандидатами в її віцепрезиденти.
Головні тези:
- Топ-3 кандидатів у віцепрезиденти для Камали Гарріс: Марк Келлі, Джош Шапіро, Тім Волц.
- Кампанія Гарріс також розглядає Джину Раймондо та Піта Бутіджеджа як потенційних віцепрезидентів.
- Очікується, що вибір партії буде оголошено до 7 серпня для підготовки до президентських виборів у США.
У команді Гарріс визначили топ-3 кандидатів у віцепрезиденти
За словами джерел у кампанії Гарріс, до короткого списку претендентів на віцепрезидентську номінацію входять сенатор від Аризони Марк Келлі, губернатор Пенсильванії Джош Шапіро та губернатор Міннесоти Тім Волц.
Приміром, Марк Келлі представляє так званий ключовий штат, результат голосування в якому може визначити долю виборів президента, а також займає більш жорстку, ніж адміністрація Джо Байдена, позицію в питанні міграції.
Джош Шапіро є популярним у Пенсильванії губернатором-демократом і досвідченим оратором, який може залучити голоси виборів із сільської місцевості, а Волц, колишній вчитель і військовий Нацгвардії США, може стати противагою Трампового кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса в боротьбі за голоси зі штатів Середнього Заходу.
Також, пише Bloomberg, кампанія Гарріс розглядає як потенційних кандидатів у віцепрезиденти членів нинішньої адміністрації — міністерку торгівлі Джину Раймондо та міністра транспорту Піта Бутіджеджа.
Процес перевірки кандидатів у віцепрезиденти Гарріс очолює колишній генеральний прокурор часів Барака Обами Ерік Голдер. За інформацією Bloomberg, його фірма зібрала досьє на 12-15 потенційних кандидатів.
Очікується, що Камала Гарріс обере свого кандидата у віцепрезиденти до 7 серпня з огляду на наміри Демократичної партії затвердити номінацію на президентські вибори до цієї дати.
Камала Гарріс офіційно заявила про балотування у президенти США
Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно заявила, що візьме участь у президентських виборах в США. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі X 25 липня та опублікувала перше передвиборче відео.
Передвиборче відео віцепрезидентки США зосереджене на заклику до "свободи". Також у ньому чітко критикуються юридичні проблеми експрезидента країни Дональда Трампа. У відео вона використала його фото.
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