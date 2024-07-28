Команда Гаррис определилась с кандидатами в вице-президенты

Окружение Камала Гаррис, которая должна получить номинацию Демократической партии на участие в президентских выборах в США, определилась с тремя вероятными кандидатами в ее вице-президенты.
Главные тезисы
- Среди вероятных кандидатов в вице-президенты Камалы Гаррис - Марк Келли, Джош Шапиро и Тим Волц.
- Команда Гаррис рассматривает также министерку торговли Джину Раймондо и министра транспорта Пита Бутиджеджа как потенциальных кандидатов в вице-президенты.
- Процесс выбора кандидата в вице-президенты возглавляет бывший генеральный прокурор Эрик Голдер, компания которого собрала досье на 12-15 возможных кандидатов.
- Камала Гаррис планирует выбрать своего кандидата в вице-президенты до 7 августа, с целью утверждения номинации на президентские выборы Демократической партией.
В команде Гаррис определили топ-3 кандидатов в вице-президенты
По словам источников в кампании Гаррис, в краткий список претендентов на вице-президентскую номинацию входят сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Волц.
К примеру, Марк Келли представляет так называемый ключевой штат, результат голосования в котором может определить судьбу выборов президента, а также занимает более жесткую, чем администрация Джо Байдена, позицию в вопросе миграции.
Джош Шапиро является популярным в Пенсильвании губернатором-демократом и опытным оратором, который может привлечь голоса выборов из сельской местности, а Волц, бывший учитель и военный Нацгвардии США, может стать противовесом Трампового кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса в борьбе за голоса из штатов .
Также, пишет Bloomberg, кампания Гаррис рассматривает как потенциальных кандидатов в вице-президенты членов нынешней администрации — министерку торговли Джину Раймондо и министра транспорта Пита Бутиджеджа.
Процесс проверки кандидатов в вице-президенты Гаррис возглавляет бывший генеральный прокурор времен Барака Обамы Эрик Голдер. По информации Bloomberg, его компания собрала досье на 12-15 возможных кандидатов.
Ожидается, что Камала Гаррис изберет своего кандидата в вице-президенты до 7 августа, учитывая намерения Демократической партии утвердить номинацию на президентские выборы до этой даты.
Камала Гаррис официально заявила о баллотировании в президенты США
Вице-президент США Камала Гаррис официально заявила, что примет участие в президентских выборах в США. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X 25 июля и опубликовала первое предвыборное видео.
Предвыборное видео вице-президентки США сосредоточено на призыве к "свободе". Также в нем четко критикуются юридические проблемы экс-президента страны Дональда Трампа. В видео она использовала его фото.
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