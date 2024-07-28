Команда Гаррис определилась с кандидатами в вице-президенты

Окружение Камала Гаррис, которая должна получить номинацию Демократической партии на участие в президентских выборах в США, определилась с тремя вероятными кандидатами в ее вице-президенты.

В команде Гаррис определили топ-3 кандидатов в вице-президенты

По словам источников в кампании Гаррис, в краткий список претендентов на вице-президентскую номинацию входят сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Волц.

Их объединяет то, что это — белые политики-мужчины с центристскими взглядами, которые могут помочь Камали Гаррис привлечь колеблющихся избирателей, а также доноров, имеют яркий политический стиль и публично критиковали Дональда Трампа, — говорится в материале Bloomberg. Поделиться

К примеру, Марк Келли представляет так называемый ключевой штат, результат голосования в котором может определить судьбу выборов президента, а также занимает более жесткую, чем администрация Джо Байдена, позицию в вопросе миграции.

Джош Шапиро является популярным в Пенсильвании губернатором-демократом и опытным оратором, который может привлечь голоса выборов из сельской местности, а Волц, бывший учитель и военный Нацгвардии США, может стать противовесом Трампового кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса в борьбе за голоса из штатов .

Также, пишет Bloomberg, кампания Гаррис рассматривает как потенциальных кандидатов в вице-президенты членов нынешней администрации — министерку торговли Джину Раймондо и министра транспорта Пита Бутиджеджа.

Процесс проверки кандидатов в вице-президенты Гаррис возглавляет бывший генеральный прокурор времен Барака Обамы Эрик Голдер. По информации Bloomberg, его компания собрала досье на 12-15 возможных кандидатов.

Ожидается, что Камала Гаррис изберет своего кандидата в вице-президенты до 7 августа, учитывая намерения Демократической партии утвердить номинацию на президентские выборы до этой даты.

Камала Гаррис официально заявила о баллотировании в президенты США

Вице-президент США Камала Гаррис официально заявила, что примет участие в президентских выборах в США. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X 25 июля и опубликовала первое предвыборное видео.

Предвыборное видео вице-президентки США сосредоточено на призыве к "свободе". Также в нем четко критикуются юридические проблемы экс-президента страны Дональда Трампа. В видео она использовала его фото.

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024