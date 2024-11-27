Команда Трампа підписала з адміністрацією Байдена угоду про передачу влади

Перехідна команда обраного президента США Дональда Трампа підписала меморандум щодо передачі влади з адміністрацією Джо Байдена. Це сталося через кілька місяців після того, як цей процес мав розпочатися.

Що передбачає угода команди Трампа з адміністрацією Байдена

Як зазначається видання, угода укладена з командою Дональда Трампа, надає новій адміністрації доступ до інформації федеральних агентств, необхідної для підготовки до управління урядом.

Як повідомляє Axios, встановлений графік передачі президентської влади спрямований на спрощення цього процесу. Однак команда Трампа пропустила дедлайни 1 вересня та 1 жовтня для підписання планових угод із Управлінням загальних служб (GSA) та Білим домом.

Через це перехідний період Трампа та обраного віце-президента США Джей Ді Венса фінансуватиметься приватно, а імена спонсорів будуть оприлюднені відповідно до нових умов.

Згідно з угодою, команда Трампа не зможе використовувати урядові будівлі чи технології, надані GSA, що викликає занепокоєння щодо безпеки через спроби зламів під час попередніх кампаній.

Умови перехідної команди Трампа суттєво відрізняються від багаторічних протоколів і усталених процедур передачі влади. Це не вперше, коли Трамп порушує стандартні практики: у 2016 році він відмовився від розвідувальних брифінгів, заявивши Daily Mail, що не хоче нести відповідальність за можливі витоки інформації. Поширити

Голова адміністрації Трампа Сьюзі Уайлс заявила, що угода дозволяє новим кандидатам до уряду розпочати підготовку, зокрема формування десантних груп у кожному департаменті та агентстві для впорядкованої передачі влади.

Макс Стір, президент і генеральний директор Партнерства з державної служби, зазначив, що ця угода є "позитивним кроком" на шляху до успішного переходу. Він наголосив, що доступ до інформації федеральних агентств є ключовим для того, щоб нова адміністрація змогла розпочати роботу з першого дня.

Радники Трампа та Байдена співпрацюють у питанні війни РФ проти України

Як повідомив Майк Волтц в ефірі Fox News, Трамп планує призначити його своїм радником із питань безпеки.

Волтц зазначив, що Трамп стурбований ескалацією війни. Серед прикладів такої ескалації він назвав участь північнокорейських військових у війні на боці Росії, дозвіл США та союзників Україні завдавати ударів по території Росії, а також застосування Росією експериментальної зброї проти Дніпра.

За словами Волтца, він веде переговори зі своїм колегою з адміністрації Байдена, Джейком Салліваном, обговорюючи як загострення війни РФ проти України, так і ситуацію на Близькому Сході.