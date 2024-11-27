Команда Трампа подписала с администрацией Байдена соглашение о передаче власти
Категория
Мир
Дата публикации

Команда Трампа подписала с администрацией Байдена соглашение о передаче власти

Команда Трампа подписала с администрацией Байдена соглашение о передаче власти
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Источник:  Axios

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа подписала меморандум о передаче властей с администрацией Джо Байдена. Это произошло через несколько месяцев после того, как этот процесс должен был начаться.

Главные тезисы

  • Переходная команда Трампа и Байдена подписала соглашение о передаче власти, предусматривающее доступ к информации федеральных агентств.
  • Команда Трампа не будет использовать правительственные здания или технологии, предоставленные GSA, в целях обеспечения безопасности.
  • Существенные отличия в условиях передачи власти Трампом вызывают обеспокоенность, так как не соответствуют обычным протоколам и процедурам.
  • Соглашение рассматривается как положительный шаг для успешного перехода к новой администрации в США.
  • Советники Трампа и Байдена сотрудничают в вопросах безопасности и эскалации войны РФ против Украины, подчеркивая важность согласованного подхода в сложной международной обстановке.

Что предполагает соглашение команды Трампа с администрацией Байдена

Соглашение заключено с командой Дональда Трампа, предоставляет новой администрации доступ к информации федеральных агентств, необходимой для подготовки к управлению правительством.

Как сообщает Axios, установленный график передачи президентских властей направлен на упрощение этого процесса. Однако команда Трампа пропустила дедлайны 1 сентября и 1 октября для подписания плановых соглашений с Управлением общих служб (GSA) и Белым домом.

Поэтому переходный период Трампа и избранного вице-президента США Джей Ди Венса будет финансироваться частно, а имена спонсоров будут обнародованы в соответствии с новыми условиями.

Согласно соглашению, команда Трампа не сможет использовать правительственные здания или технологии, предоставленные GSA, что вызывает беспокойство по поводу безопасности из-за попыток изломов во время предыдущих кампаний.

Условия переходной команды Трампа существенно отличаются от многолетних протоколов и процедур передачи власти. Это не в первый раз, когда Трамп нарушает стандартные практики: в 2016 году он отказался от разведывательных брифингов, заявив Daily Mail, что не хочет нести ответственность за возможные утечки информации.

Глава администрации Трампа Сьюзи Уайлс заявила, что соглашение позволяет новым кандидатам в правительство начать подготовку, в том числе формирование десантных групп в каждом департаменте и агентстве для упорядоченной передачи власти.

Макс Стир, президент и генеральный директор Партнерства по государственной службе, отметил, что это соглашение является "положительным шагом" на пути к успешному переходу. Он подчеркнул, что доступ к информации федеральных агентств является ключевым для того, чтобы новая администрация смогла начать работу с первого дня.

Советники Трампа и Байдена сотрудничают в вопросе войны РФ против Украины

Как сообщил Майк Уолтц в эфире Fox News, Трамп планирует назначить его своим советником по вопросам безопасности.

Уолтц отметил, что Трамп озабочен эскалацией войны. Среди примеров такой эскалации он назвал участие северокорейских военных в войне на стороне России, разрешение США и союзников Украине наносить удары по территории России, а также применение Россией экспериментального оружия против Днепра.

По словам Волтца, он ведет переговоры со своим коллегой по администрации Байдена, Джейком Салливаном, обсуждая как обострение войны РФ против Украины, так и ситуацию на Ближнем Востоке.

Те, кто считает, что могут использовать этот момент для разделения позиций двух администраций — ошибаются, — подчеркнул Волтц.

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