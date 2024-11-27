Команда Трампа подписала с администрацией Байдена соглашение о передаче власти

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа подписала меморандум о передаче властей с администрацией Джо Байдена. Это произошло через несколько месяцев после того, как этот процесс должен был начаться.

Что предполагает соглашение команды Трампа с администрацией Байдена

Соглашение заключено с командой Дональда Трампа, предоставляет новой администрации доступ к информации федеральных агентств, необходимой для подготовки к управлению правительством.

Как сообщает Axios, установленный график передачи президентских властей направлен на упрощение этого процесса. Однако команда Трампа пропустила дедлайны 1 сентября и 1 октября для подписания плановых соглашений с Управлением общих служб (GSA) и Белым домом.

Поэтому переходный период Трампа и избранного вице-президента США Джей Ди Венса будет финансироваться частно, а имена спонсоров будут обнародованы в соответствии с новыми условиями.

Согласно соглашению, команда Трампа не сможет использовать правительственные здания или технологии, предоставленные GSA, что вызывает беспокойство по поводу безопасности из-за попыток изломов во время предыдущих кампаний.

Условия переходной команды Трампа существенно отличаются от многолетних протоколов и процедур передачи власти. Это не в первый раз, когда Трамп нарушает стандартные практики: в 2016 году он отказался от разведывательных брифингов, заявив Daily Mail, что не хочет нести ответственность за возможные утечки информации. Поделиться

Глава администрации Трампа Сьюзи Уайлс заявила, что соглашение позволяет новым кандидатам в правительство начать подготовку, в том числе формирование десантных групп в каждом департаменте и агентстве для упорядоченной передачи власти.

Макс Стир, президент и генеральный директор Партнерства по государственной службе, отметил, что это соглашение является "положительным шагом" на пути к успешному переходу. Он подчеркнул, что доступ к информации федеральных агентств является ключевым для того, чтобы новая администрация смогла начать работу с первого дня.

Советники Трампа и Байдена сотрудничают в вопросе войны РФ против Украины

Как сообщил Майк Уолтц в эфире Fox News, Трамп планирует назначить его своим советником по вопросам безопасности.

Уолтц отметил, что Трамп озабочен эскалацией войны. Среди примеров такой эскалации он назвал участие северокорейских военных в войне на стороне России, разрешение США и союзников Украине наносить удары по территории России, а также применение Россией экспериментального оружия против Днепра.

По словам Волтца, он ведет переговоры со своим коллегой по администрации Байдена, Джейком Салливаном, обсуждая как обострение войны РФ против Украины, так и ситуацию на Ближнем Востоке.