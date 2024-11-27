Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа подписала меморандум о передаче властей с администрацией Джо Байдена. Это произошло через несколько месяцев после того, как этот процесс должен был начаться.
Главные тезисы
- Переходная команда Трампа и Байдена подписала соглашение о передаче власти, предусматривающее доступ к информации федеральных агентств.
- Команда Трампа не будет использовать правительственные здания или технологии, предоставленные GSA, в целях обеспечения безопасности.
- Существенные отличия в условиях передачи власти Трампом вызывают обеспокоенность, так как не соответствуют обычным протоколам и процедурам.
- Соглашение рассматривается как положительный шаг для успешного перехода к новой администрации в США.
- Советники Трампа и Байдена сотрудничают в вопросах безопасности и эскалации войны РФ против Украины, подчеркивая важность согласованного подхода в сложной международной обстановке.
Что предполагает соглашение команды Трампа с администрацией Байдена
Соглашение заключено с командой Дональда Трампа, предоставляет новой администрации доступ к информации федеральных агентств, необходимой для подготовки к управлению правительством.
Как сообщает Axios, установленный график передачи президентских властей направлен на упрощение этого процесса. Однако команда Трампа пропустила дедлайны 1 сентября и 1 октября для подписания плановых соглашений с Управлением общих служб (GSA) и Белым домом.
Поэтому переходный период Трампа и избранного вице-президента США Джей Ди Венса будет финансироваться частно, а имена спонсоров будут обнародованы в соответствии с новыми условиями.
Согласно соглашению, команда Трампа не сможет использовать правительственные здания или технологии, предоставленные GSA, что вызывает беспокойство по поводу безопасности из-за попыток изломов во время предыдущих кампаний.
Глава администрации Трампа Сьюзи Уайлс заявила, что соглашение позволяет новым кандидатам в правительство начать подготовку, в том числе формирование десантных групп в каждом департаменте и агентстве для упорядоченной передачи власти.
Макс Стир, президент и генеральный директор Партнерства по государственной службе, отметил, что это соглашение является "положительным шагом" на пути к успешному переходу. Он подчеркнул, что доступ к информации федеральных агентств является ключевым для того, чтобы новая администрация смогла начать работу с первого дня.
Советники Трампа и Байдена сотрудничают в вопросе войны РФ против Украины
Как сообщил Майк Уолтц в эфире Fox News, Трамп планирует назначить его своим советником по вопросам безопасности.
Уолтц отметил, что Трамп озабочен эскалацией войны. Среди примеров такой эскалации он назвал участие северокорейских военных в войне на стороне России, разрешение США и союзников Украине наносить удары по территории России, а также применение Россией экспериментального оружия против Днепра.
По словам Волтца, он ведет переговоры со своим коллегой по администрации Байдена, Джейком Салливаном, обсуждая как обострение войны РФ против Украины, так и ситуацию на Ближнем Востоке.
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