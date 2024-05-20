Командир підрозділу "Ахілес" Федоренко одружився з депутаткою Мезенцевою — фото

Комбат 92-ї ОШБр Федоренко та депутатка Мезенцева уклали шлюб

33-річний Федоренко і 35-річна Мезенцева уклали шлюб в одному зі столичних сервіс-центрів Готово.

Любов переможе, — підписала фото Марія Мезенцева. Поширити

Як повідомляють ЗМІ, церемонія розпису відбулася ще 24 квітня, але тільки 19 травня Марія Мезенцева розповіла про це публічно.

Командир роти ЗСУ Федоренко наголосив на важливості згуртованості суспільства

Раніше Юрій Федоренко розповів online.ua, що надзвичайно важливим залишається зберегти згуртованість та бойовий настрій, який був на початку війни, щоб не допустити повтору ситуації з антитерористичною операцією.

Він закцентував увагу на тому, що Україна вже “надломила хребет” російських військ, проте для того, щоб його повністю зломити — потрібно бути більш згуртованими і зконцентрованими, ніж на початку війни.