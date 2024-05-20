Командир подразделения "Ахиллес" Федоренко женился на депутатке Мезенцевой — фото

Глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева и командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов АХИЛЛЕС 92-й Отдельной штурмовой бригады имени Кошевого Атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко заключили брак.
Комбат 92-й ОШБр Федоренко и депутат Мезенцева заключили брак
33-летний Федоренко и 35-летняя Мезенцева заключили брак в одном из столичных сервис-центров Готово.
Как сообщают СМИ, церемония росписи прошла еще 24 апреля, но только 19 мая Мария Мезенцева рассказала об этом публично.
Командир роты ВСУ Федоренко отметил важность сплоченности общества
Ранее Юрий Федоренко рассказал online.ua, что чрезвычайно важным остается сохранить сплоченность и боевое настроение, которое было в начале войны, чтобы не допустить повтора ситуации с антитеррористической операцией.
Он акцентировал внимание на том, что Украина уже "надломила хребет" российских войск, однако для того, чтобы его полностью сломить, нужно быть более сплоченными и сконцентрированными, чем в начале войны.
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