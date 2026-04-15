Командувач CБС Бровді підтвердив удар по нафтохімзаводу у Стерлітамаку РФ
Сили безпілотних систем завдали удару по нафтохімзаводу у Стерлітамаку в Башкортостані Російської Федерації, що виробляє авіапаливо, компоненти для авіаційного керосину та синтетичний каучук.

Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Губер Башкортостану підтвердить. 1500 км вглиб боліт — це не про захист. Про час польоту волелюбного українського Птаха.

Роберт “Мадяр” Бровді

За його словами, нафтохімзавод у Стерлітамаку (Башкортостан) — виробник авіапалива, присадок для авіаційного керосину та єдиний в Російській Федерації виробник неодимових синтетичних каучуків.

У місті Стерлітамак у Башкортостані, яке є одним із центрів хімічної та нафтохімічної промисловості Росії, зафіксовано атаку по об’єктах, пов’язаних із виробництвом компонентів для військової техніки.

