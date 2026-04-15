Командувач CБС Бровді підтвердив удар по нафтохімзаводу у Стерлітамаку РФ

Сили безпілотних систем завдали удару по нафтохімзаводу у Стерлітамаку в Башкортостані Російської Федерації, що виробляє авіапаливо, компоненти для авіаційного керосину та синтетичний каучук.
Головні тези:
- СБС влаштували удар по нафтохімзаводу у Стерлітамаку, де виробляються компоненти для авіаційного сектору та синтетичний каучук.
- Нафтохімзавод у Стерлітамаку, що є важливим виробником авіапалива та неодимових синтетичних каучуків, став об’єктом удару.
СБС ударили по нафтохімзаводу у Стерлітамаку
Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.
За його словами, нафтохімзавод у Стерлітамаку (Башкортостан) — виробник авіапалива, присадок для авіаційного керосину та єдиний в Російській Федерації виробник неодимових синтетичних каучуків.
У місті Стерлітамак у Башкортостані, яке є одним із центрів хімічної та нафтохімічної промисловості Росії, зафіксовано атаку по об’єктах, пов’язаних із виробництвом компонентів для військової техніки.
