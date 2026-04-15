Силы беспилотных систем нанесли удар по нефтехимзаводу в Стерлитамаке в Башкортостане Российской Федерации, производящего авиатопливо, компоненты для авиационной керосина и синтетический каучук.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди.

Губер Башкортостан подтвердит. 1500 км вглубь болот — это не о защите. О времени полета свободолюбивой украинской Птицы. Роберт "Мадьяр" Бровди Командующий СБС

По его словам, нефтехимзавод в Стерлитамаке (Башкортостан) — производитель авиатоплива, присадок для авиационной керосина и единственный в Российской Федерации производитель неодимовых синтетических каучуков.

В городе Стерлитамак в Башкортостане, который является одним из центров химической и нефтехимической промышленности России, зафиксирована атака по объектам, связанным с производством компонентов для военной техники.