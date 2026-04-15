Командующий CБС Бровди подтвердил удар по нефтехимзаводу в Стерлитамаке РФ

Силы беспилотных систем нанесли удар по нефтехимзаводу в Стерлитамаке в Башкортостане Российской Федерации, производящего авиатопливо, компоненты для авиационной керосина и синтетический каучук.
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем атаковали нефтехимзавод в Стерлитамаке, который важен для производства авиатоплива и синтетических каучуков.
- Командующий CБС Роберт «Мадьяр» Бровди подтвердил удар по нефтехимзаводу в Башкортостане.
СБС ударили по нефтехимзаводу в Стерлитамак
Об этом сообщил командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди.
По его словам, нефтехимзавод в Стерлитамаке (Башкортостан) — производитель авиатоплива, присадок для авиационной керосина и единственный в Российской Федерации производитель неодимовых синтетических каучуков.
В городе Стерлитамак в Башкортостане, который является одним из центров химической и нефтехимической промышленности России, зафиксирована атака по объектам, связанным с производством компонентов для военной техники.
