Командующий CБС Бровди подтвердил удар по нефтехимзаводу в Стерлитамаке РФ
Силы беспилотных систем нанесли удар по нефтехимзаводу в Стерлитамаке в Башкортостане Российской Федерации, производящего авиатопливо, компоненты для авиационной керосина и синтетический каучук.

  • Силы беспилотных систем атаковали нефтехимзавод в Стерлитамаке, который важен для производства авиатоплива и синтетических каучуков.
  • Командующий CБС Роберт «Мадьяр» Бровди подтвердил удар по нефтехимзаводу в Башкортостане.

СБС ударили по нефтехимзаводу в Стерлитамак

Об этом сообщил командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди.

Губер Башкортостан подтвердит. 1500 км вглубь болот — это не о защите. О времени полета свободолюбивой украинской Птицы.

Роберт "Мадьяр" Бровди

По его словам, нефтехимзавод в Стерлитамаке (Башкортостан) — производитель авиатоплива, присадок для авиационной керосина и единственный в Российской Федерации производитель неодимовых синтетических каучуков.

В городе Стерлитамак в Башкортостане, который является одним из центров химической и нефтехимической промышленности России, зафиксирована атака по объектам, связанным с производством компонентов для военной техники.

