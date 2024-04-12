Надання усієї важливої військової допомоги, насамперед артилерійських боєприпасів, є запорукою перемоги України у війні проти РФ. Таку думку висловив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

Чому США не мають права зупинити допомогу Україні

За словами генерала, російсько-українська війна дедалі більше набуває ознак змагання між індустріальними військовими комплексами країн.

З таким попередженням він виступив з питань збройних сил Палати представників США.

Крістофер Каволі звертає увагу на те, що Україна "майже повністю" залежить від допомоги своїх союзників.

На його переконання, якщо офіційний Вашингтон зупинить свою підтримку, то Україна може програти.

Він також додав, що РФ становить "хронічну загрозу" для Сполучених Штатів, а це означає, що американський народ немає права кидати Київ напризволяще.

Як Україні виграти війну з Росією

Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі висловив "абсолютну" впевненість в тому, що Україна може перемогти РФ на полі бою.

Для цього ЗСУ потрібно чимало боєприпасів, адже в українців є "майстерність і рішучість".

Як зазначив Крістофер Каволі, за умов належного рівня виробництва, сторона, яка має більшу рішучість, переможе — "і це буде Україна".