Оказание всей важной военной помощи, в первую очередь артиллерийских боеприпасов, является залогом победы Украины в войне против РФ. Такое мнение высказал главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Почему США не имеют права остановить помощь Украине

По словам генерала, российско-украинская война все больше приобретает признаки соревнования между индустриальными военными комплексами стран.

С таким предупреждением он выступил по вооруженным силам Палаты представителей США.

Кристофер Каволи обращает внимание на то, что Украина "почти полностью" зависит от помощи своих союзников.

По его убеждению, если официальный Вашингтон остановит свою поддержку, Украина может проиграть.

Он также добавил, что РФ представляет "хроническую угрозу" для Соединенных Штатов, а это значит, что американский народ не вправе бросать Киев на произвол судьбы.

Как Украине выиграть войну с Россией

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе выразил "абсолютную" уверенность в том, что Украина может победить РФ на поле боя.

Для этого ВСУ нужно немало боеприпасов, ведь у украинцев есть "мастерство и решительность".

Как отметил Кристофер Каволи, при условии должного уровня производства, сторона, имеющая большую решительность, победит — "и это будет Украина".