Командующий НАТО в Европе описал формулу победы Украины в войне
Категория
Украина
Дата публикации

Командующий НАТО в Европе описал формулу победы Украины в войне

ВСУ
Читати українською
Источник:  Голос Америки

Оказание всей важной военной помощи, в первую очередь артиллерийских боеприпасов, является залогом победы Украины в войне против РФ. Такое мнение высказал главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Почему США не имеют права остановить помощь Украине

По словам генерала, российско-украинская война все больше приобретает признаки соревнования между индустриальными военными комплексами стран.

С таким предупреждением он выступил по вооруженным силам Палаты представителей США.

Кристофер Каволи обращает внимание на то, что Украина "почти полностью" зависит от помощи своих союзников.

По его убеждению, если официальный Вашингтон остановит свою поддержку, Украина может проиграть.

Он также добавил, что РФ представляет "хроническую угрозу" для Соединенных Штатов, а это значит, что американский народ не вправе бросать Киев на произвол судьбы.

Как Украине выиграть войну с Россией

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе выразил "абсолютную" уверенность в том, что Украина может победить РФ на поле боя.

Для этого ВСУ нужно немало боеприпасов, ведь у украинцев есть "мастерство и решительность".

Как отметил Кристофер Каволи, при условии должного уровня производства, сторона, имеющая большую решительность, победит — "и это будет Украина".

Украина продолжает почти полностью зависеть от США в вопросе производства и поставки 155 миллиметровых боеприпасов, в дополнение к некоторым другим ключевым военным технологиям. Европейское производство, по его словам, пока не соответствует уровню потребностей, несмотря на постепенное его рост и инвестиции для его ускорения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ применили новый ударный дрон RAM X — видео
дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия могла атаковать Украину крылатыми ракетами с субмарин — спикер ВМС ВСУ
Субмарина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ нанесли удары по 12 районам сосредоточения личного состава армии РФ
Генштаб ВСУ
танк ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?