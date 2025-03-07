Комбат 37-ої бригади морської піхоти Володимир Стогній загинув на фронті

На війні Росії проти України загинув командир 1-го батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ старший лейтенант Володимир Стогній.
Головні тези:
- Володимир Стогній, комбат 37-ї бригади морської піхоти, загинув на фронті у боротьбі проти Росії.
- Стогній проявив сталевий характер та безстрашність, рятував поранених та сам був поранений під час боїв.
- Комбат Володимир Стогній служив у різних бригадах та відзначався активною участю у боях з окупантами.
Комбат Володимир Стогній загинув на війні
Про це у Фейсбуці повідомляє 37-ма бригада.
Старший лейтенант Стогній мав позивний "Золотий". Він розпочав бойовий шлях у 2015 році, виконував завдання в секторі АТО, згодом — ООС.
Від початку широкомасштабного вторгнення Росії Стогній служив у лавах 60-ї окремої механізованої бригади, обіймав посаду командира розвідувального взводу.
Також Стогній обіймав посаду командира розвідувальної роти 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Восени 2024 року він долучився до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти, тимчасово виконував обов’язки командира 1-го батальйону морської піхоти, після чого офіційно обійняв посаду комбата.
На посаді комбата неодноразово брав участь у боях пліч-о-пліч зі своїми бійцями, демонструючи сталевий характер і сміливість, підкреслили у бригаді.
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