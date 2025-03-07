Комбат 37-ої бригади морської піхоти Володимир Стогній загинув на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Комбат 37-ої бригади морської піхоти Володимир Стогній загинув на фронті

Стогній
Джерело:  online.ua

На війні Росії проти України загинув командир 1-го батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ старший лейтенант Володимир Стогній.

Головні тези:

  • Володимир Стогній, комбат 37-ї бригади морської піхоти, загинув на фронті у боротьбі проти Росії.
  • Стогній проявив сталевий характер та безстрашність, рятував поранених та сам був поранений під час боїв.
  • Комбат Володимир Стогній служив у різних бригадах та відзначався активною участю у боях з окупантами.

Комбат Володимир Стогній загинув на війні

Про це у Фейсбуці повідомляє 37-ма бригада.

Старший лейтенант Стогній мав позивний "Золотий". Він розпочав бойовий шлях у 2015 році, виконував завдання в секторі АТО, згодом — ООС.

Комбат Володимир Стогній

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії Стогній служив у лавах 60-ї окремої механізованої бригади, обіймав посаду командира розвідувального взводу.

Він особисто брав участь у багатьох важких боях під час звільнення від російських військ правого берега Херсонської області та оборони Бахмута. Неодноразово рятував побратимів, виносячи поранених на плечах з поля бою та сам був поранений.

Комбат Володимир Стогній

Також Стогній обіймав посаду командира розвідувальної роти 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Восени 2024 року він долучився до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти, тимчасово виконував обов’язки командира 1-го батальйону морської піхоти, після чого офіційно обійняв посаду комбата.

На посаді комбата неодноразово брав участь у боях пліч-о-пліч зі своїми бійцями, демонструючи сталевий характер і сміливість, підкреслили у бригаді.

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