Комбат 37-ої бригади морської піхоти Володимир Стогній загинув на фронті

На війні Росії проти України загинув командир 1-го батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ старший лейтенант Володимир Стогній.

Комбат Володимир Стогній загинув на війні

Про це у Фейсбуці повідомляє 37-ма бригада.

Старший лейтенант Стогній мав позивний "Золотий". Він розпочав бойовий шлях у 2015 році, виконував завдання в секторі АТО, згодом — ООС.

Комбат Володимир Стогній

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії Стогній служив у лавах 60-ї окремої механізованої бригади, обіймав посаду командира розвідувального взводу.

Він особисто брав участь у багатьох важких боях під час звільнення від російських військ правого берега Херсонської області та оборони Бахмута. Неодноразово рятував побратимів, виносячи поранених на плечах з поля бою та сам був поранений. Поширити

Комбат Володимир Стогній

Також Стогній обіймав посаду командира розвідувальної роти 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Восени 2024 року він долучився до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти, тимчасово виконував обов’язки командира 1-го батальйону морської піхоти, після чого офіційно обійняв посаду комбата.

На посаді комбата неодноразово брав участь у боях пліч-о-пліч зі своїми бійцями, демонструючи сталевий характер і сміливість, підкреслили у бригаді.