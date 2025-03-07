Комбат 37-й бригады морской пехоты Владимир Стогний погиб на фронте

На войне России против Украины погиб командир 1-го батальона 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ старший лейтенант Владимир Стогний.
Главные тезисы
- Владимир Стогний, комбат 37-й бригады морской пехоты, погиб на передовой в противостоянии с российскими войсками.
- Стогний отличался высоким профессионализмом, активным участием в боях и спасением собратьев на поле боя.
- Он занимал различные командные должности и проявил себя как настоящий герой.
Комбат Владимир Стогний погиб на войне
Об этом в Фейсбуке сообщает 37-я бригада.
Старший лейтенант Стогний имел позывной "Золотой". Он начал боевой путь в 2015 году, выполнял задачи в секторе АТО, впоследствии ООС.
С начала широкомасштабного вторжения России Стогний служил в рядах 60-й отдельной механизированной бригады, занимал должность командира разведывательного взвода.
Также Стогний занимал должность командира разведывательной роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Осенью 2024 года он присоединился к рядам 37-й отдельной бригады морской пехоты, временно исполнял обязанности командира 1-го батальона морской пехоты, после чего официально вступил в должность комбата.
В должности комбата неоднократно участвовал в боях бок о бок со своими бойцами, демонстрируя стальной характер и смелость, подчеркнули в бригаде.
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