Комбат 37-й бригады морской пехоты Владимир Стогний погиб на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Комбат 37-й бригады морской пехоты Владимир Стогний погиб на фронте

Стогний
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Источник:  online.ua

На войне России против Украины погиб командир 1-го батальона 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ старший лейтенант Владимир Стогний.

Главные тезисы

  • Владимир Стогний, комбат 37-й бригады морской пехоты, погиб на передовой в противостоянии с российскими войсками.
  • Стогний отличался высоким профессионализмом, активным участием в боях и спасением собратьев на поле боя.
  • Он занимал различные командные должности и проявил себя как настоящий герой.

Комбат Владимир Стогний погиб на войне

Об этом в Фейсбуке сообщает 37-я бригада.

Старший лейтенант Стогний имел позывной "Золотой". Он начал боевой путь в 2015 году, выполнял задачи в секторе АТО, впоследствии ООС.

Комбат Владимир Стогний

С начала широкомасштабного вторжения России Стогний служил в рядах 60-й отдельной механизированной бригады, занимал должность командира разведывательного взвода.

Он лично участвовал во многих тяжелых боях при освобождении от русских войск правого берега Херсонской области и обороны Бахмута. Неоднократно спасал собратьев, вынося раненых на плечах с поля боя и был ранен.

Комбат Владимир Стогний

Также Стогний занимал должность командира разведывательной роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Осенью 2024 года он присоединился к рядам 37-й отдельной бригады морской пехоты, временно исполнял обязанности командира 1-го батальона морской пехоты, после чего официально вступил в должность комбата.

В должности комбата неоднократно участвовал в боях бок о бок со своими бойцами, демонстрируя стальной характер и смелость, подчеркнули в бригаде.

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