Компроміс неможливий. Деталі таємних перемовин Зеленського та фон дер Ляєн
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Політика
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Компроміс неможливий. Деталі таємних перемовин Зеленського та фон дер Ляєн

Про що фон дер Ляєн говорила з Зеленським
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Речник Єврокомісії повідомив, що під час бесіди з українським лідером Володимиром Зеленським 28 липня президентка ЄК фон дер Ляєн озвучила конкретну вимогу: Україна повинна зберегти незалежні антикорупційні органи, якщо хоче стати членом Євросоюзу.

Головні тези:

  • Боротьба з корупцією та верховенство права є ключовими принципами для українського приєднання до ЄС.
  • Фон дер Ляєн наголосила, що жодного компромісу у питанні незалежності НАБУ та САП бути не може.

Про що фон дер Ляєн говорила з Зеленським

Протягом останніх днів Єврокомісія активно добивається того, щоб парламент України якомога швидше проголосував за законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ і САП.

Саме про це йшлося під час нещодавньої бесіди Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн.

Глава ЄК нагадала українському лідеру, що повага до верховенства права і боротьба з корупцією є основоположними елементами Євросоюзу.

Вони лежать в основі процесу приєднання і відповідають вимогам українського населення. Як країна-кандидат, Україна повинна повною мірою дотримуватися цих стандартів, — наголосив спікер Єврокомісії.

За словами останнього, у цьому контексті "компроміс неможливий".

Офіційний Брюссель досі розраховує на те, що влада України зробить все можливе для відновлення довіри своїх громадян і міжнародних партнерів шляхом ухвалення рішучих заходів у сфері верховенства права.

Що важливо розуміти, внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП Рада планує розглянути 31 липня.

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