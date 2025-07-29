Компроміс неможливий. Деталі таємних перемовин Зеленського та фон дер Ляєн

Речник Єврокомісії повідомив, що під час бесіди з українським лідером Володимиром Зеленським 28 липня президентка ЄК фон дер Ляєн озвучила конкретну вимогу: Україна повинна зберегти незалежні антикорупційні органи, якщо хоче стати членом Євросоюзу.
Головні тези:
- Боротьба з корупцією та верховенство права є ключовими принципами для українського приєднання до ЄС.
- Фон дер Ляєн наголосила, що жодного компромісу у питанні незалежності НАБУ та САП бути не може.
Про що фон дер Ляєн говорила з Зеленським
Протягом останніх днів Єврокомісія активно добивається того, щоб парламент України якомога швидше проголосував за законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ і САП.
Саме про це йшлося під час нещодавньої бесіди Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн.
Глава ЄК нагадала українському лідеру, що повага до верховенства права і боротьба з корупцією є основоположними елементами Євросоюзу.
За словами останнього, у цьому контексті "компроміс неможливий".
Офіційний Брюссель досі розраховує на те, що влада України зробить все можливе для відновлення довіри своїх громадян і міжнародних партнерів шляхом ухвалення рішучих заходів у сфері верховенства права.
Що важливо розуміти, внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП Рада планує розглянути 31 липня.
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