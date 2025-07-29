Компромисс невозможен. Детали тайных переговоров Зеленского и фон дер Ляен

Спикер Еврокомиссии сообщил, что во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским 28 июля президент ЕК фон дер Ляен озвучила конкретное требование: Украина должна сохранить независимые антикоррупционные органы, если хочет стать членом Евросоюза.

О чем фон дер Ляен говорила с Зеленским

В последние дни Еврокомиссия активно добивается того, чтобы парламент Украины как можно скорее проголосовал за законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП.

Именно об этом шла речь во время недавней беседы Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляен.

Глава ЕК напомнила украинскому лидеру, что уважение верховенства права и борьба с коррупцией являются основополагающими элементами Евросоюза.

Они лежат в основе процесса присоединения и отвечают требованиям украинского населения. Как страна-кандидат, Украина должна в полной мере соблюдать эти стандарты, — подчеркнул спикер Еврокомиссии. Поделиться

По словам последнего, в этом контексте "компромисс невозможен".

Официальный Брюссель до сих пор рассчитывает, что власти Украины сделают все возможное для восстановления доверия своих граждан и международных партнеров путем принятия решительных мер в сфере верховенства права.

Что важно понимать, внесенный президентом законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП Рада планирует рассмотреть 31 июля.