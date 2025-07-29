Компромисс невозможен. Детали тайных переговоров Зеленского и фон дер Ляен

Спикер Еврокомиссии сообщил, что во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским 28 июля президент ЕК фон дер Ляен озвучила конкретное требование: Украина должна сохранить независимые антикоррупционные органы, если хочет стать членом Евросоюза.
Главные тезисы
- Борьба с коррупцией и верховенство права являются ключевыми принципами украинского присоединения к ЕС.
- Фон дер Ляен подчеркнула, что никакого компромисса в вопросе независимости НАБУ и САП быть не может.
О чем фон дер Ляен говорила с Зеленским
В последние дни Еврокомиссия активно добивается того, чтобы парламент Украины как можно скорее проголосовал за законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП.
Именно об этом шла речь во время недавней беседы Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляен.
Глава ЕК напомнила украинскому лидеру, что уважение верховенства права и борьба с коррупцией являются основополагающими элементами Евросоюза.
По словам последнего, в этом контексте "компромисс невозможен".
Официальный Брюссель до сих пор рассчитывает, что власти Украины сделают все возможное для восстановления доверия своих граждан и международных партнеров путем принятия решительных мер в сфере верховенства права.
Что важно понимать, внесенный президентом законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП Рада планирует рассмотреть 31 июля.
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