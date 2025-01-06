Конгрес США офіційно засвідчив перемогу Трампа на президентських виборах

Американські законодавці на спільному засіданні Конгресу 6 січня підтвердили перемогу обраного президента Дональда Трампа на виборах у США. І ухвалили результати підрахунку голосів виборників.

Конгрес затвердив результати виборів президента США

Конгрес офіційно засвідчив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року. А підрахунок голосів Колегії виборців пройшов гладко, без жодних заперечень чи заворушень.

Це разюче контрастувало зі сценою чотирирічної давнини, 6 січня 2021 року, коли бунтівники штурмували Капітолій під час засвідчення результатів президентських виборів 2020 року.

Віцепрезидентка Камала Гарріс, яка головувала на процесі як голова Сенату, оголосила про затвердження результатів підрахунку голосів. Відповідно до закону, ця заява буде вважатися остаточною або, кажучи юридичною мовою, "буде вважатися достатньою заявою осіб", обраних президентом і віцепрезидентом.

Таким чином Трамп переміг на виборах, набравши 312 голосів виборців. Гарріс отримала 226 голосів виборців. Поширити

Згідно з федеральним законом, сертифікація результатів президентських виборів проводиться на засіданні Конгресу 6 січня.

На засіданні учасники спільної сесії розкривають запечатані сертифікати з усіх 50 штатів. Кожен із них містить запис голосів виборників кожного штату. Результати зачитуються вголос і проводиться офіційний підрахунок.

Інавгурація Трампа: що відомо

Після завершення сертифікації залишається єдиний крок у процедурі, перш ніж Дональд Трамп офіційно стане президентом США. Це інавгурація, яка призначена на 12:00 за східноамериканським часом (19:00 за Києвом) 20 січня 2025 року.

На інавгурацію біля Капітолія зберуться політики і представники громадськості, а Трамп складе присягу як 47-ий президент США. Поширити

Нагадаємо, згідно з підрахунком голосів вибірників, який відбувся в грудні, Трамп переміг із результатом 312 проти 226 у Камали Гарріс. Для перемоги на президентських виборах необхідно мінімум 270 голосів вибірників.