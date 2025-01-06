Конгресс США официально засвидетельствовал победу Трампа на президентских выборах

Американские законодатели на совместном заседании Конгресса 6 января подтвердили победу избранного президента Дональда Трампа на выборах в США. И приняли результаты подсчета голосов избирателей.

Конгресс утвердил результаты выборов президента США

Конгресс официально показал победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. А подсчет голосов Коллегии избирателей прошел гладко, без возражений или беспорядков.

Это разительно контрастировало со сценой четырехлетней давности, 6 января 2021 года, когда мятежники штурмовали Капитолий во время засвидетельствования результатов президентских выборов 2020 года.

Вице-президент Камала Гаррис, председательствовавшая на процессе в качестве главы Сената, объявила об утверждении результатов подсчета голосов. Согласно закону, это заявление будет считаться окончательным или, говоря юридическим языком, "будет считаться достаточным заявлением лиц", избранных президентом и вице-президентом.

Таким образом, Трамп победил на выборах, набрав 312 голосов избирателей. Гаррис получила 226 голосов избирателей. Поделиться

Согласно федеральному закону, сертификация результатов президентских выборов проводится на заседании Конгресса 6 января.

На заседании участники совместной сессии раскрывают запечатанные сертификаты из 50 штатов. Каждый из них содержит записи голосов избирателей каждого штата. Результаты зачитываются вслух и производится официальный подсчет.

Инаугурация Трампа: что известно

После завершения сертификации остается единственный шаг в процедуре, прежде чем Дональд Трамп официально станет президентом США. Это инаугурация, назначенная на 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по Киеву) 20 января 2025 года.

На инаугурацию у Капитолия соберутся политики и представители общественности, а Трамп примет присягу как 47-й президент США. Поделиться

Напомним, согласно подсчету голосов выборщиков, который состоялся в декабре, Трамп победил с результатом 312 против 226 у Камалы Гаррис. Для победы на президентских выборах нужно минимум 270 голосов выборщиков.