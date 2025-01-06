Конгресс США официально засвидетельствовал победу Трампа на президентских выборах

Американские законодатели на совместном заседании Конгресса 6 января подтвердили победу избранного президента Дональда Трампа на выборах в США. И приняли результаты подсчета голосов избирателей.
Главные тезисы
- Конгресс США официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.
- Результаты подсчета голосов избирателей показали, что Трамп набрал 312 голосов, победив Камалу Гаррис.
- Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года возле Капитолия.
- Сертификация результатов президентских выборов проводится на заседании Конгресса 6 января.
- Трамп победил на выборах, набрав 312 голосов избирателей, что превысило минимально требуемые 270 голосов.
Конгресс утвердил результаты выборов президента США
Конгресс официально показал победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. А подсчет голосов Коллегии избирателей прошел гладко, без возражений или беспорядков.
Это разительно контрастировало со сценой четырехлетней давности, 6 января 2021 года, когда мятежники штурмовали Капитолий во время засвидетельствования результатов президентских выборов 2020 года.
Вице-президент Камала Гаррис, председательствовавшая на процессе в качестве главы Сената, объявила об утверждении результатов подсчета голосов. Согласно закону, это заявление будет считаться окончательным или, говоря юридическим языком, "будет считаться достаточным заявлением лиц", избранных президентом и вице-президентом.
Согласно федеральному закону, сертификация результатов президентских выборов проводится на заседании Конгресса 6 января.
На заседании участники совместной сессии раскрывают запечатанные сертификаты из 50 штатов. Каждый из них содержит записи голосов избирателей каждого штата. Результаты зачитываются вслух и производится официальный подсчет.
Инаугурация Трампа: что известно
После завершения сертификации остается единственный шаг в процедуре, прежде чем Дональд Трамп официально станет президентом США. Это инаугурация, назначенная на 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по Киеву) 20 января 2025 года.
Напомним, согласно подсчету голосов выборщиков, который состоялся в декабре, Трамп победил с результатом 312 против 226 у Камалы Гаррис. Для победы на президентских выборах нужно минимум 270 голосов выборщиков.
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