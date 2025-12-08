Конгрес США представив законопроєкт про оборонну політику — яку допомогу отримає Україна

7 грудня законодавці США представили остаточний текст законопроєкту про оборонну політику, який передбачає рекордні витрати на національну безпеку, а також допомогу Україні.

Україна може отримати від США 800 млн дол військової допомоги — коли саме

Законопроєкт передбачає виділення на військові витрати 901 млрд дол США на 2026 фінансовий рік. Це на 8 млрд дол більше, ніж запитував президент США Дональд Трамп у травні цього року.

Також у документі передбачено допомогу Україні.

Законопроєкт продовжує фінансування Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки на рівні 400 млн доларів на рік на 2026 і 2027 фінансові роки.

Крім того, Конгрес США вимагатиме частішої звітності про внески союзників в Україну, щоб відстежувати, як європейські партнери підтримують Київ.

Низка медіа також вказують, що документ накладає на главу Пентагону зобов'язання доповідати до Палати представників США і Сенату Конгресу про призупинення або припинення надання Україні розвідданих.

За словами помічників керівництва республіканців, Палата представників проведе голосування щодо цього законопроєкту найближчими днями.

Цей закон містить у собі важливі положення, ухвалені Палатою представників, які гарантують, що наші збройні сили залишаться найсмертоноснішими у світі та зможуть зробити будь-якого супротивника, — заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

Він додав, що документ сприятиме реалізації порядку денного Трампа, "поклавши край ідеології пробудження в Пентагоні, забезпечивши безпеку кордонів, пожвавивши оборонно-промислову базу та відродивши військову етику".

Масштабний документ обсягом у 3000 сторінок передбачає підвищення зарплат військовослужбовцям на 4%, але не містить двопартійних зусиль зі стимулювання житлового будівництва, які деякі законодавці хотіли включити до остаточного варіанту законопроєкту.

На додаток до типових положень документа про закупівлі військової техніки та підвищення конкурентоспроможності з такими країнами, як Китай і Росія, законопроєкт фокусується на скороченні програм, які критикує Трамп. Серед таких — ініціативи щодо різноманітності, рівності та інклюзивності.

Крім того, законопроєкт скасує укази AUMF 1991 і 2002 років, які уповноважили США вислати Саддама Хусейна з Кувейту і санкціонували вторгнення до Іраку в 2003 році. Законодавці обох партій роками домагалися скасування цих дозволів, стверджуючи, що після повалення режиму Хусейна вони більше не потрібні.

Нагадаємо, що з поверненням Дональда Трампа до влади, США скоротили свою допомогу Україні.

Говорячи про військову сферу, НАТО і Сполучені Штати створили механізм PURL, за допомогою якого тепер країни Європи фінансують і купують американську зброю для України.

До слова, днями Трамп вкотре "похвалився", що США більше не витрачають гроші на допомогу Україні. Він підкреслив, що тепер за цю зброю платить НАТО і Вашингтон отримує від Альянсу гроші.