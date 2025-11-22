Скандальна прихильниця Трампа складає мандат Конгресу США — деталі відставки Марджорі Грін

Марджорі Грін йде з Конгресу США

Якщо мене відкидають у MAGA Inc та натомість заміщують неоконсерваторами, великою фармою, технічними гігантами, ВПК, іноземними лідерами та класом елітних донорів, які не мають ніякого відношення до справжніх американців, тоді так само відкидають та замінюють багатьох звичайних американців... Я повертаюся назад до людей, яких я люблю, щоб жити життя на повну, як я завжди робила та шукати новий шлях вперед. Я піду з посади, моїм останнім днем на ній буде 5 січня 2026 року, — заявила конгресвумен. Поширити

Ця заява пролунала через тиждень після того, як Трамп офіційно заявив, що йому набридла критика Грін на його адресу та заявив, що припиняє підтримку свого давнього союзника.

Окрім того, Трамп назвав її «дивною» та натякнув, що він готовий підтримати будь-якого з претендентів на праймеріз проти неї.

Зазначається, що донедавна Грін, яка стверджувала, що Трамп надихнув її вперше балотуватися до Конгресу, була однією з найпалкіших союзниць президента у Конгресі.