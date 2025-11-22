Скандальна прихильниця Трампа складає мандат Конгресу США — деталі відставки Марджорі Грін

Одіозна конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, колишня палка прихильниця президента Трампа, заявила, що у січні 2026 року складе власний мандат.
Головні тези:
- Марджорі Грін складає мандат Конгресу США після конфлікту з президентом Трампом.
- Трамп відмовився підтримувати Грін і назвав її “дивною”, готовий підтримати іншого кандидата.
- Грін звинуватила Трампа в приховуванні справи сексуального злочинця Епштейна.
Марджорі Грін йде з Конгресу США
Ця заява пролунала через тиждень після того, як Трамп офіційно заявив, що йому набридла критика Грін на його адресу та заявив, що припиняє підтримку свого давнього союзника.
Окрім того, Трамп назвав її «дивною» та натякнув, що він готовий підтримати будь-якого з претендентів на праймеріз проти неї.
Зазначається, що донедавна Грін, яка стверджувала, що Трамп надихнув її вперше балотуватися до Конгресу, була однією з найпалкіших союзниць президента у Конгресі.
