Скандальна прихильниця Трампа складає мандат Конгресу США — деталі відставки Марджорі Грін
Скандальна прихильниця Трампа складає мандат Конгресу США — деталі відставки Марджорі Грін

Джерело:  NBC News

Одіозна конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, колишня палка прихильниця президента Трампа, заявила, що у січні 2026 року складе власний мандат.

Головні тези:

  • Марджорі Грін складає мандат Конгресу США після конфлікту з президентом Трампом.
  • Трамп відмовився підтримувати Грін і назвав її “дивною”, готовий підтримати іншого кандидата.
  • Грін звинуватила Трампа в приховуванні справи сексуального злочинця Епштейна.

Марджорі Грін йде з Конгресу США

Якщо мене відкидають у MAGA Inc та натомість заміщують неоконсерваторами, великою фармою, технічними гігантами, ВПК, іноземними лідерами та класом елітних донорів, які не мають ніякого відношення до справжніх американців, тоді так само відкидають та замінюють багатьох звичайних американців... Я повертаюся назад до людей, яких я люблю, щоб жити життя на повну, як я завжди робила та шукати новий шлях вперед. Я піду з посади, моїм останнім днем на ній буде 5 січня 2026 року, — заявила конгресвумен.

Ця заява пролунала через тиждень після того, як Трамп офіційно заявив, що йому набридла критика Грін на його адресу та заявив, що припиняє підтримку свого давнього союзника.

Окрім того, Трамп назвав її «дивною» та натякнув, що він готовий підтримати будь-якого з претендентів на праймеріз проти неї.

Зазначається, що донедавна Грін, яка стверджувала, що Трамп надихнув її вперше балотуватися до Конгресу, була однією з найпалкіших союзниць президента у Конгресі.

Грін звинуватила Трампа у приховуванні справи сексуального злочинця Епштейна. Своєю чергою президент США назвав її «зрадницею» та «ганьбою» Республіканської партії.

