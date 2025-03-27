"Плювати на ваші репортажі". Конгресвумен-республіканка Грін "поспілкувалася" з іноземними медіа
Категорія
Політика
Дата публікації

"Плювати на ваші репортажі". Конгресвумен-республіканка Грін "поспілкувалася" з іноземними медіа

Грін
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Джерело:  The Hill

Конгресвумен США від Республіканської партії, член комітету з національної безпеки Палати представників, а також одна із найбільш палких "трампісток" Марджорі Тейлор Грін різко відреагувала на запитання британської журналістки щодо листування адміністрації США в месенджері Signal.

Головні тези:

  • Конгресвумен Грін грубо відреагувала на запитання британської журналістки під час пресконференції.
  • Вона відмовилася коментувати ситуацію щодо ударів США по хуситах та радила журналістці повернутися у Велику Британію.
  • Грін звинуватила адміністрацію Байдена у хаосі та заявила, що їй плювати на іноземні медіа та фейкові новини.

Грін влаштувала скандал представникам іноземних медіа

Політикиня грубо перебивала кореспондентку з Британії, заявивши, що їй "плювати" на іноземні медіа і "порадила" їй "повернутися у свою країну".

Інцидент стався під час пресконференції, коли британська журналістка Sky News спробувала запитати Грін про витік інформації щодо ударів США по хуситах.

Конгресвумен одразу перебила її і почала з’ясовувати громадянство репортерки. Дізнавшись, що журналістка з Великої Британії, конгресвумен відмовилася коментувати ситуацію.

Нам плювати на вашу думку і ваші репортажі. Чому б вам не повернутися у свою країну? — виголосила Грін.

Після цього кілька американських журналістів спробували повернути розмову до теми витоку інформації, однак Грін уникнула відповіді та перемикнулася на питання міграції.

Вона також звинуватила адміністрацію Джо Байдена у "хаосі в країні" та завершила спілкування зі ЗМІ, заявивши, що їй "плювати на фейкові новини".

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