"Плювати на ваші репортажі". Конгресвумен-республіканка Грін "поспілкувалася" з іноземними медіа

Конгресвумен США від Республіканської партії, член комітету з національної безпеки Палати представників, а також одна із найбільш палких "трампісток" Марджорі Тейлор Грін різко відреагувала на запитання британської журналістки щодо листування адміністрації США в месенджері Signal.
Головні тези:
- Конгресвумен Грін грубо відреагувала на запитання британської журналістки під час пресконференції.
- Вона відмовилася коментувати ситуацію щодо ударів США по хуситах та радила журналістці повернутися у Велику Британію.
- Грін звинуватила адміністрацію Байдена у хаосі та заявила, що їй плювати на іноземні медіа та фейкові новини.
Грін влаштувала скандал представникам іноземних медіа
Політикиня грубо перебивала кореспондентку з Британії, заявивши, що їй "плювати" на іноземні медіа і "порадила" їй "повернутися у свою країну".
Інцидент стався під час пресконференції, коли британська журналістка Sky News спробувала запитати Грін про витік інформації щодо ударів США по хуситах.
Конгресвумен одразу перебила її і почала з’ясовувати громадянство репортерки. Дізнавшись, що журналістка з Великої Британії, конгресвумен відмовилася коментувати ситуацію.
"Should the Defense Secretary.."— Howard Mortman (@HowardMortman) March 26, 2025
Marjorie Taylor Greene: "Wait what country are you from?"
"From the UK"
"OK we don't give a crap about your opinion and your reporting. Why don't you go back to your country. We have a major migrant problem. You should care about your own borders" pic.twitter.com/l1lYrYdEbH
Після цього кілька американських журналістів спробували повернути розмову до теми витоку інформації, однак Грін уникнула відповіді та перемикнулася на питання міграції.
Вона також звинуватила адміністрацію Джо Байдена у "хаосі в країні" та завершила спілкування зі ЗМІ, заявивши, що їй "плювати на фейкові новини".
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