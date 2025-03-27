"Плювати на ваші репортажі". Конгресвумен-республіканка Грін "поспілкувалася" з іноземними медіа

Конгресвумен США від Республіканської партії, член комітету з національної безпеки Палати представників, а також одна із найбільш палких "трампісток" Марджорі Тейлор Грін різко відреагувала на запитання британської журналістки щодо листування адміністрації США в месенджері Signal.

Грін влаштувала скандал представникам іноземних медіа

Політикиня грубо перебивала кореспондентку з Британії, заявивши, що їй "плювати" на іноземні медіа і "порадила" їй "повернутися у свою країну".

Інцидент стався під час пресконференції, коли британська журналістка Sky News спробувала запитати Грін про витік інформації щодо ударів США по хуситах.

Конгресвумен одразу перебила її і почала з’ясовувати громадянство репортерки. Дізнавшись, що журналістка з Великої Британії, конгресвумен відмовилася коментувати ситуацію.

"Should the Defense Secretary.."

Marjorie Taylor Greene: "Wait what country are you from?"

"From the UK"

"OK we don't give a crap about your opinion and your reporting. Why don't you go back to your country. We have a major migrant problem. You should care about your own borders" pic.twitter.com/l1lYrYdEbH — Howard Mortman (@HowardMortman) March 26, 2025

Нам плювати на вашу думку і ваші репортажі. Чому б вам не повернутися у свою країну? — виголосила Грін. Поширити

Після цього кілька американських журналістів спробували повернути розмову до теми витоку інформації, однак Грін уникнула відповіді та перемикнулася на питання міграції.