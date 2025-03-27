"Плевать на ваши репортажи". Конгрессвумен-республиканка Грин "пообщалась" с иностранными медиа

Конгрессвумен США от Республиканской партии, член комитета по национальной безопасности Палаты представителей, а также одна из самых ярых "трамписток" Марджори Тейлор Грин резко отреагировала на вопросы британской журналистки по поводу переписки администрации США в мессенджере Signal.

Грин устроила скандал представителям иностранных медиа

Политика не грубо перебивала корреспондентку из Британии, заявив, что ей "плевать" на иностранные медиа и "посоветовала" ей "вернуться в свою страну".

Инцидент произошел во время пресс-конференции, когда британская журналистка Sky News попыталась спросить Грин об утечке информации по ударам США по хуситам.

Конгрессвумен сразу перебила ее и начала выяснять гражданство репортерши. Узнав, что журналистка из Великобритании, конгрессвумен отказалась комментировать ситуацию.

"Should the Defense Secretary.."

Marjorie Taylor Greene: "Wait what country are you from?"

"From the UK"

"OK we don't give a crap about your opinion and your reporting. Why don't you go back to your country. We have a major migrant problem. You should care about your own borders" pic.twitter.com/l1lYrYdEbH — Howard Mortman (@HowardMortman) March 26, 2025

Нам плевать по вашему мнению и ваши репортажи. Почему бы вам не возвратиться в свою страну? — произнесла Грин. Поделиться

После этого несколько американских журналистов попытались вернуть разговор на тему утечки информации, однако Грин избежала ответа и переключилась на вопросы миграции.