"Плевать на ваши репортажи". Конгрессвумен-республиканка Грин "пообщалась" с иностранными медиа
Категория
Политика
Дата публикации

"Плевать на ваши репортажи". Конгрессвумен-республиканка Грин "пообщалась" с иностранными медиа

Грин
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Источник:  The Hill

Конгрессвумен США от Республиканской партии, член комитета по национальной безопасности Палаты представителей, а также одна из самых ярых "трамписток" Марджори Тейлор Грин резко отреагировала на вопросы британской журналистки по поводу переписки администрации США в мессенджере Signal.

Главные тезисы

  • Конгрессвумен Грин вызвала скандал, игнорируя вопросы журналистов и отвергая комментарии по актуальным событиям.
  • Политик грубо отозвалась на иностранные СМИ, заявив, что ей неинтересно их мнение и репортажи, советуя вернуться в свою страну.
  • Во время пресс-конференции конгрессвумен избегала ответов на важные запросы журналистов, переходя на другие темы.

Грин устроила скандал представителям иностранных медиа

Политика не грубо перебивала корреспондентку из Британии, заявив, что ей "плевать" на иностранные медиа и "посоветовала" ей "вернуться в свою страну".

Инцидент произошел во время пресс-конференции, когда британская журналистка Sky News попыталась спросить Грин об утечке информации по ударам США по хуситам.

Конгрессвумен сразу перебила ее и начала выяснять гражданство репортерши. Узнав, что журналистка из Великобритании, конгрессвумен отказалась комментировать ситуацию.

Нам плевать по вашему мнению и ваши репортажи. Почему бы вам не возвратиться в свою страну? — произнесла Грин.

После этого несколько американских журналистов попытались вернуть разговор на тему утечки информации, однако Грин избежала ответа и переключилась на вопросы миграции.

Она также обвинила администрацию Джо Байдена в "хаосе в стране" и завершила общение со СМИ, заявив, что ей "плевать на фейковые новости".

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