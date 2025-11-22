Скандальная поклонница Трампа оставляет мандат Конгресса США — детали отставки Марджори Грин
Категория
Политика
Дата публикации

Скандальная поклонница Трампа оставляет мандат Конгресса США — детали отставки Марджори Грин

Грин
Читати українською
Источник:  NBC News

Одиозная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, бывшая страстная сторонница президента Трампа, заявила, что в январе 2026 года оставит собственный мандат.

Главные тезисы

  • Марджори Грин оставляет свой мандат в Конгрессе США после конфликта с президентом Трампом, который отказался поддерживать ее и назвал странной.
  • Причиной отставки стали обвинения Грин в сокрытии дела сексуального преступника Эпштейна, на что президент Трамп ответил отказом в поддержке и намеком на возможную поддержку конкурента Грин.
  • После заявления о своей отставке Грин подчеркнула, что отказ от нее одновременно означает отказ и замену обычных американцев, и она собирается искать новый путь вперед, возвращаясь к людям.

Марджори Грин уходит из Конгресса США

Если меня отвергают в MAGA Inc и замещают неоконсерваторами, большой фармой, техническими гигантами, ВПК, иностранными лидерами и классом элитных доноров, которые не имеют никакого отношения к настоящим американцам, тогда так же отвергают и заменяют многих обычных американцев... Я возвращаюсь назад к людям делала и искать новый путь вперед. Я уйду с должности, моим последним днем на ней будет 5 января 2026, — заявила конгрессвумен.

Это заявление прозвучало через неделю после того, как Трамп официально заявил, что ему надоела критика Грин в его адрес и заявил, что прекращает поддержку своего давнего союзника.

Кроме того, Трамп назвал ее «странной» и намекнул, что готов поддержать любого из претендентов на праймериз против нее.

Отмечается, что недавно Грин, утверждавшая, что Трамп вдохновил ее впервые баллотироваться в Конгресс, была одной из самых ярых союзниц президента в Конгрессе.

Грин обвинила Трампа в сокрытии дела сексуального преступника Эпштейна. В свою очередь президент США назвал ее «предательницей» и «позором» Республиканской партии.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Плевать на ваши репортажи". Конгрессвумен-республиканка Грин "пообщалась" с иностранными медиа
Грин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Бешенная сумасшедшая". Трамп отказался от своей антиукраинской союзницы
Donald Trump
Трамп и Грин больше не союзники
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп планирует завершить войну РФ против Украины в ближайшие дни
Трамп рассчитывает на быстрое завершение российско-украинской войны

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?