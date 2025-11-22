Скандальная поклонница Трампа оставляет мандат Конгресса США — детали отставки Марджори Грин

Одиозная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, бывшая страстная сторонница президента Трампа, заявила, что в январе 2026 года оставит собственный мандат.
Главные тезисы
- Марджори Грин оставляет свой мандат в Конгрессе США после конфликта с президентом Трампом, который отказался поддерживать ее и назвал странной.
- Причиной отставки стали обвинения Грин в сокрытии дела сексуального преступника Эпштейна, на что президент Трамп ответил отказом в поддержке и намеком на возможную поддержку конкурента Грин.
- После заявления о своей отставке Грин подчеркнула, что отказ от нее одновременно означает отказ и замену обычных американцев, и она собирается искать новый путь вперед, возвращаясь к людям.
Марджори Грин уходит из Конгресса США
Это заявление прозвучало через неделю после того, как Трамп официально заявил, что ему надоела критика Грин в его адрес и заявил, что прекращает поддержку своего давнего союзника.
Кроме того, Трамп назвал ее «странной» и намекнул, что готов поддержать любого из претендентов на праймериз против нее.
Отмечается, что недавно Грин, утверждавшая, что Трамп вдохновил ее впервые баллотироваться в Конгресс, была одной из самых ярых союзниц президента в Конгрессе.
