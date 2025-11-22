Скандальная поклонница Трампа оставляет мандат Конгресса США — детали отставки Марджори Грин

Марджори Грин уходит из Конгресса США

Если меня отвергают в MAGA Inc и замещают неоконсерваторами, большой фармой, техническими гигантами, ВПК, иностранными лидерами и классом элитных доноров, которые не имеют никакого отношения к настоящим американцам, тогда так же отвергают и заменяют многих обычных американцев... Я возвращаюсь назад к людям делала и искать новый путь вперед. Я уйду с должности, моим последним днем на ней будет 5 января 2026, — заявила конгрессвумен. Поделиться

Это заявление прозвучало через неделю после того, как Трамп официально заявил, что ему надоела критика Грин в его адрес и заявил, что прекращает поддержку своего давнего союзника.

Кроме того, Трамп назвал ее «странной» и намекнул, что готов поддержать любого из претендентов на праймериз против нее.

Отмечается, что недавно Грин, утверждавшая, что Трамп вдохновил ее впервые баллотироваться в Конгресс, была одной из самых ярых союзниц президента в Конгрессе.