Конгресс США представил законопроект про оборонную политику — какую помощь получит Украина

7 декабря законодатели США представили окончательный текст законопроекта об оборонной политике, предусматривающий рекордные расходы на национальную безопасность, а также помощь Украине.
Главные тезисы
- Законопроект об оборонной политике США предусматривает выделение рекордных сумм на военные расходы и помощь Украине.
- Украина может получить 800 млн долл военной помощи за счет инициативы США, при этом потребуется отчетность от союзников.
- Документ направлен на укрепление безопасности границ, развитие оборонно-промышленной базы и повышение военной этики.
Украина может получить от США 800 млн долл военной помощи — когда именно
Законопроект предусматривает выделение на военные расходы 901 млрд долл США на 2026 финансовый год. Это на 8 млрд долл больше, чем спрашивал президент США Дональд Трамп в мае этого года.
Также в документе предусмотрена помощь Украине.
Кроме того, Конгресс США потребует участиться отчетности о вкладах союзников в Украину, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев.
Ряд медиа также указывает, что документ накладывает на главу Пентагона обязательство докладывать в Палату представителей США и Сенат Конгресса о приостановлении или прекращении предоставления Украине разведданных.
По словам помощников руководства республиканцев, Палата представителей проведет голосование по этому законопроекту в ближайшие дни.
Он добавил, что документ будет способствовать реализации повестки дня Трампа, "положив конец идеологии пробуждения в Пентагоне, обеспечив безопасность границ, оживив оборонно-промышленную базу и возродив военную этику".
Масштабный документ объемом в 3000 страниц предполагает повышение зарплат военнослужащим на 4%, но не содержит двухпартийных усилий по стимулированию жилищного строительства, которые некоторые законодатели хотели включить в окончательный вариант законопроекта.
В дополнение к типовым положениям документа о закупках военной техники и повышении конкурентоспособности с такими странами, как Китай и Россия, законопроект фокусируется на сокращении программ, критикуемых Трампом. Среди таких инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности.
Кроме того, законопроект отменит указы AUMF 1991 и 2002 годов, которые уполномочили США выслать Саддама Хусейна из Кувейта и санкционировали вторжение в Ирак в 2003 году. Законодатели обеих партий годами добивались отмены этих разрешений, утверждая, что после свержения режима Хусейна они больше не нужны.
Напомним, что с возвращением Дональда Трампа к власти США сократили свою помощь Украине.
К слову, на днях Трамп в очередной раз "похвастался", что США больше не тратят деньги на помощь Украине. Он подчеркнул, что теперь за это оружие платит НАТО, и Вашингтон получает от Альянса деньги.
