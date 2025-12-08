Конгресс США представил законопроект про оборонную политику — какую помощь получит Украина
Конгресс США представил законопроект про оборонную политику — какую помощь получит Украина

Конгресс
Источник:  Reuters

7 декабря законодатели США представили окончательный текст законопроекта об оборонной политике, предусматривающий рекордные расходы на национальную безопасность, а также помощь Украине.

Главные тезисы

  • Законопроект об оборонной политике США предусматривает выделение рекордных сумм на военные расходы и помощь Украине.
  • Украина может получить 800 млн долл военной помощи за счет инициативы США, при этом потребуется отчетность от союзников.
  • Документ направлен на укрепление безопасности границ, развитие оборонно-промышленной базы и повышение военной этики.

Украина может получить от США 800 млн долл военной помощи — когда именно

Законопроект предусматривает выделение на военные расходы 901 млрд долл США на 2026 финансовый год. Это на 8 млрд долл больше, чем спрашивал президент США Дональд Трамп в мае этого года.

Также в документе предусмотрена помощь Украине.

Законопроект продолжает финансирование Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности на уровне 400 млн долл в год на 2026 и 2027 финансовые годы.

Кроме того, Конгресс США потребует участиться отчетности о вкладах союзников в Украину, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев.

Ряд медиа также указывает, что документ накладывает на главу Пентагона обязательство докладывать в Палату представителей США и Сенат Конгресса о приостановлении или прекращении предоставления Украине разведданных.

По словам помощников руководства республиканцев, Палата представителей проведет голосование по этому законопроекту в ближайшие дни.

Этот закон включает в себя важные положения, принятые Палатой представителей, которые гарантируют, что наши вооруженные силы останутся самыми смертоносными в мире и смогут сделать любого противника, — заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Он добавил, что документ будет способствовать реализации повестки дня Трампа, "положив конец идеологии пробуждения в Пентагоне, обеспечив безопасность границ, оживив оборонно-промышленную базу и возродив военную этику".

Масштабный документ объемом в 3000 страниц предполагает повышение зарплат военнослужащим на 4%, но не содержит двухпартийных усилий по стимулированию жилищного строительства, которые некоторые законодатели хотели включить в окончательный вариант законопроекта.

В дополнение к типовым положениям документа о закупках военной техники и повышении конкурентоспособности с такими странами, как Китай и Россия, законопроект фокусируется на сокращении программ, критикуемых Трампом. Среди таких инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности.

Кроме того, законопроект отменит указы AUMF 1991 и 2002 годов, которые уполномочили США выслать Саддама Хусейна из Кувейта и санкционировали вторжение в Ирак в 2003 году. Законодатели обеих партий годами добивались отмены этих разрешений, утверждая, что после свержения режима Хусейна они больше не нужны.

Напомним, что с возвращением Дональда Трампа к власти США сократили свою помощь Украине.

Говоря о военной сфере, НАТО и Соединенные Штаты создали механизм PURL, с помощью которого теперь страны Европы финансируют и покупают американское оружие для Украины.

К слову, на днях Трамп в очередной раз "похвастался", что США больше не тратят деньги на помощь Украине. Он подчеркнул, что теперь за это оружие платит НАТО, и Вашингтон получает от Альянса деньги.

