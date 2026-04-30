Корабель РФ із краденим українським зерном залишив територіальні води Ізраїлю
Після вжиття Україною комплексу процесуальних заходів судно Panormitis залишило територіальні води Держави Ізраїль та відійшло у нейтральні води.

  • Після вжиття Україною комплексу процесуальних заходів корабель Panormitis з українським зерном втік з територіальних вод Ізраїлю.
  • Генпрокурор України Руслан Кравченко підкреслив, що дії причетних осіб залишаються предметом правового реагування в будь-якій юрисдикції.

Судно РФ з краденим українським зерном втекло з територіальних вод Ізраїлю

Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

Така поведінка може свідчити про усвідомлення ризику застосування до судна та вантажу заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, арешту.

Кравченко пояснив, що на підставі матеріалів, переданих українською стороною у межах міжнародного правового співробітництва, компетентні органи Ізраїлю розпочали виконання запиту, і поінформував, що факт правопорушення було зафіксовано на міжнародному рівні.

Відтак подальше переміщення судна, вантажу та дії осіб, причетних до цієї схеми, залишатимуться предметом правового реагування в будь-якій юрисдикції, яка визнає верховенство права та поважає суверенітет України.

Окремо він зазначив, що вихід судна у нейтральні води не припиняє кримінального провадження і не звільняє причетних осіб від відповідальності.

Кравченко запевнив, що Україна продовжує процесуальну роботу, відстежує рух усіх російських суден і застосовуватиме всі доступні механізми міжнародної правової співпраці для арешту майна, встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до відповідальності.

Раніше стало відомо, що ізраїльська компанія-імпортер відмовилася розвантажувати викрадене в Україні зерно через ризик потрапити під міжнародні санкції.

Раніше Офіс генерального прокурора України надіслав ізраїльській стороні пакет документів для арешту російського судна з викраденим українським зерном.

