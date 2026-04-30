Корабль РФ с краденым украинским зерном покинул территориальные воды Израиля

После принятия Украиной комплекса процессуальных мероприятий судно Panormitis покинуло территориальные воды государства Израиль и отошло в нейтральные воды.
Главные тезисы
- Судно Panormitis с украинским зерном скрылось из территориальных вод Израиля, вызвав обеспокоенность генерального прокурора Украины.
- Выход корабля в нейтральные воды не означает прекращение уголовного производства и освобождение от ответственности причастных лиц.
Судно РФ с краденым украинским зерном сбежало из территориальных вод Израиля
Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
Кравченко пояснил, что на основании материалов, переданных украинской стороной в рамках международного правового сотрудничества, компетентные органы Израиля приступили к выполнению запроса, и проинформировал, что факт правонарушения был зафиксирован на международном уровне.
Следовательно, дальнейшее перемещение судна, груза и действия лиц, причастных к этой схеме, будут оставаться предметом правового реагирования в любой юрисдикции, которая признает верховенство права и уважает суверенитет Украины.
Отдельно он отметил, что выход судна в нейтральные воды не прекращает уголовное производство и не освобождает причастных от ответственности.
Кравченко заверил, что Украина продолжает процессуальную работу, отслеживает движение всех российских судов и будет применять все доступные механизмы международного правового сотрудничества для ареста имущества, установления всех участников схемы и привлечения их к ответственности.
Ранее Офис генерального прокурора Украины направил израильской стороне пакет документов для ареста российского судна с похищенным украинским зерном.
