Корабль РФ с краденым украинским зерном покинул территориальные воды Израиля

После принятия Украиной комплекса процессуальных мероприятий судно Panormitis покинуло территориальные воды государства Израиль и отошло в нейтральные воды.

Судно РФ с краденым украинским зерном сбежало из территориальных вод Израиля

Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Такое поведение может свидетельствовать об осознании риска применения к судну и грузу мер обеспечения уголовного производства, в частности ареста.

Кравченко пояснил, что на основании материалов, переданных украинской стороной в рамках международного правового сотрудничества, компетентные органы Израиля приступили к выполнению запроса, и проинформировал, что факт правонарушения был зафиксирован на международном уровне.

Следовательно, дальнейшее перемещение судна, груза и действия лиц, причастных к этой схеме, будут оставаться предметом правового реагирования в любой юрисдикции, которая признает верховенство права и уважает суверенитет Украины.

Отдельно он отметил, что выход судна в нейтральные воды не прекращает уголовное производство и не освобождает причастных от ответственности.

Кравченко заверил, что Украина продолжает процессуальную работу, отслеживает движение всех российских судов и будет применять все доступные механизмы международного правового сотрудничества для ареста имущества, установления всех участников схемы и привлечения их к ответственности.

Ранее стало известно, что израильская компания-импортер отказалась разгружать похищенное в Украине зерно из-за риска попасть под международные санкции.

Ранее Офис генерального прокурора Украины направил израильской стороне пакет документов для ареста российского судна с похищенным украинским зерном.