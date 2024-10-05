Корабель зі 20 тис тонн вибухового вантажу з Росії зайшов у Ла-Манш

У Ла-Манші знаходиться вантажне судно з 20 тис тонн вибухового вантажу з РФ. У доступі до доку йому вже відмовили кілька портів.

“Бомба, що плаває” у Ла-Маншу: що відомо

Мальтійське вантажне судно MV Ruby, яке перевозить 20 тисяч тонн потенційно вибухонебезпечного продукту — нітрату амонію, зараз пливе у водах Ла-Маншу після того, як кілька портів йому відмовили у доступі до доку. Причиною стало пошкодження, яке воно зазнало під час перевезення вибухонебезпечного вантажу.

Зазнавши низки пошкоджень, судно викликає занепокоєння влад різних країн, а також окремих експертів. Відомо, що судно яке належить мальтійській компанії, перевозить російський вантаж аміачної селітри.

Вирушаючи з російського міста Кандалакша 22 серпня судно потрапило у сильний шторм і було змушене зупинитися в норвезькому порту.

Але, за даними Центру аналізу європейської політики, вантажний корабель отримав наказ покинути порт 4 вересня. Потім він попросив пристикуватися в Литві, але країна відмовляє. Поширити

Чому порти відмовляють кораблю з селітрою

Попри те, що нітрат амонію регулярно використовується як добриво, він також використовується у виробництві вибухових речовин.

Аміачна селітра надзвичайно вибухонебезпечна, особливо під час впливу вогню або забруднення, — підкреслює Центр аналізу європейської політики.

Водночас про небезпечність даного вантажу згадав і спеціаліст з управління промисловими ризиками Пол Пулен.