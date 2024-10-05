Корабель зі 20 тис тонн вибухового вантажу з Росії зайшов у Ла-Манш
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Корабель зі 20 тис тонн вибухового вантажу з Росії зайшов у Ла-Манш

Судно
Джерело:  BFM TV

У Ла-Манші знаходиться вантажне судно з 20 тис тонн вибухового вантажу з РФ. У доступі до доку йому вже відмовили кілька портів.

Головні тези:

  • Вантажне судно з вибуховим вантажем з Росії у Ла-Манші викликає занепокоєння влади та експертів.
  • Аміачна селітра є надзвичайно вибухонебезпечною речовиною, яка може становити загрозу безпеці мореплавців та прибережного населення.
  • Порти відмовляють кораблю з селітрою через ризик вибуху.

“Бомба, що плаває” у Ла-Маншу: що відомо

Мальтійське вантажне судно MV Ruby, яке перевозить 20 тисяч тонн потенційно вибухонебезпечного продукту — нітрату амонію, зараз пливе у водах Ла-Маншу після того, як кілька портів йому відмовили у доступі до доку. Причиною стало пошкодження, яке воно зазнало під час перевезення вибухонебезпечного вантажу.

Зазнавши низки пошкоджень, судно викликає занепокоєння влад різних країн, а також окремих експертів. Відомо, що судно яке належить мальтійській компанії, перевозить російський вантаж аміачної селітри.

Вирушаючи з російського міста Кандалакша 22 серпня судно потрапило у сильний шторм і було змушене зупинитися в норвезькому порту.

Але, за даними Центру аналізу європейської політики, вантажний корабель отримав наказ покинути порт 4 вересня. Потім він попросив пристикуватися в Литві, але країна відмовляє.

Чому порти відмовляють кораблю з селітрою

Попри те, що нітрат амонію регулярно використовується як добриво, він також використовується у виробництві вибухових речовин.

Аміачна селітра надзвичайно вибухонебезпечна, особливо під час впливу вогню або забруднення, — підкреслює Центр аналізу європейської політики.

Водночас про небезпечність даного вантажу згадав і спеціаліст з управління промисловими ризиками Пол Пулен.

Це бомба, що плаває... На мою думку, це загроза безпеці на морі та прибережному населенню, щоб мінімізувати ризик, нам доведеться розглянути можливість перекачування невеликих кількостей аміачної селітри на невеликі човни.

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