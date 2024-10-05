Корабль с 20 тыс тонн взрывного груза из России вошел в Ла-Манш
Категория
Мир
Дата публикации

Корабль с 20 тыс тонн взрывного груза из России вошел в Ла-Манш

Корабль
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Источник:  BFM TV

В Ла-Манше находится грузовое судно с 20 тыс тонн взрывного груза из РФ. В доступе к доку ему уже отказали несколько портов.

Главные тезисы

  • Грузовое судно с 20 тыс тонн аммиачной селитры из России вызывает тревогу в Ла-Манше из-за возможного риска взрыва.
  • Эксперты предлагают перекачку части селитры на другие суда для минимизации риска взрыва и повышения безопасности.
  • Нитрат аммония, широко используемый как удобрение, также является основным компонентом взрывных веществ, делая его транспортировку крайне опасной.

"Плавающая бомба" в Ла-Манше: что известно

Мальтийское грузовое судно MV Ruby, перевозящее 20 тысяч тонн потенциально взрывоопасного продукта — нитрата аммония, сейчас плывет в водах Ла-Манша после того, как несколько портов ему отказали в доступе к доку. Причиной стало повреждение, которое оно получило при перевозке взрывоопасного груза.

Потерпев ряд повреждений, судно вызывает обеспокоенность властей разных стран, а также отдельных экспертов. Известно, что судно, принадлежащее мальтийской компании, перевозит российский груз аммиачной селитры.

Отправляясь из российского города Кандалакша 22 августа судно попало в сильный шторм и было вынуждено остановиться в норвежском порту.

Но, по данным Центра анализа европейской политики, грузовой корабль получил приказ покинуть порт 4 сентября. Затем он попросил пристыковаться в Литве, но страна отказывает.

Почему порты отказывают кораблю с селитрой

Несмотря на то, что нитрат аммония регулярно используется как удобрение, он также используется в производстве взрывчатых веществ.

Аммиачная селитра очень взрывоопасна, особенно при воздействии огня или загрязнения, — подчеркивает Центр анализа европейской политики.

В то же время, об опасности данного груза упомянул и специалист по управлению промышленными рисками Пол Пулен.

Это плавающая бомба... По моему мнению, это угроза безопасности на море и прибрежному населению, чтобы минимизировать риск, нам придется рассмотреть возможность перекачки небольших количеств аммиачной селитры на небольшие лодки.

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