"Коридор для журналістів" у Покровську. Україна жорстко відреагувала на провокацію Путіна
МЗС України
Путін
Україна не рекомендує журналістам довіряти "дозволу" російського диктатора Володимира Путіна відвідати Покровськ і Куп'янськ. Москва вже порушувала свої ж обіцянки під час боїв за Іловайськ.

Головні тези:

  • Україна жорстко відреагувала на запрошення журналістів до Покровська, Мирнограда і Куп'янська від Путіна.
  • МЗС України закликає журналістів не довіряти пропозиціям диктатора щодо відвідання зони бойових дій.
  • Відвідування окупованої території без дозволу України порушує законодавство та міжнародне право з наслідками для ЗМІ.

“Пам’ятаємо Іловайськ”: реакція МЗС України на провокацію Путіна

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Відверто кажучи, я не рекомендую журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіна з приводу "коридорів" у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, чим закінчуються такі пропозиції — 29 серпня 2014 року в Іловайську.

Він звернув увагу, що голова Кремля хоче тільки затягувати війну. Він ніколи не виконував свої обіцянки про припинення вогню.

Тихий закликав журналістів не допомагати диктатору виправдовувати свої злочини за допомогою російських провокацій проти журналістів.

Я також нагадую всім ЗМІ, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та юридичні наслідки. Ми уважно стежимо за цим.

Нагадаємо, 30 жовтня міністерство оборони РФ написало про те, що російський диктатор Володимир Путін наказав допустити іноземних журналістів, зокрема й українських, до Покровська, Мирнограда і Куп'янська, щоб таким чином підтвердити нібито оточення українських воїнів у цих містах.

У міноборони РФ висловили "готовність" припинити бойові дії на 5-6 годин, щоб журналісти відвідали ці населені пункти.

Варто зауважити, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, реагуючи на вкид росіян про оточення українських військ у Покровську та Куп'янську, зазначив, що це фейк.

