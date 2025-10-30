"Коридор для журналистов" в Покровске. Украина жестко отреагировала на провокацию Путина

Украина не рекомендует журналистам доверять "разрешение" российского диктатора Владимира Путина посетить Покровск и Купянск. Москва уже нарушала свои же обещания во время боев за Иловайск.
Главные тезисы
- Украина жестко отреагировала на приглашения журналистов в оккупированные российские города Покровск, Мирноград и Купянск от Путина.
- Министерство иностранных дел призывает журналистов не доверять предложениям диктатора о посещении зоны конфликта, напоминая об убийстве украинских военных в Иловайске.
"Помним Иловайск": реакция МИД Украины на провокацию Путина
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
Он обратил внимание, что глава Кремля хочет только затягивать войну. Он никогда не выполнял свои обещания о прекращении огня.
Тихий призвал журналистов не помогать диктатору оправдывать свои преступления посредством российских провокаций против журналистов.
Напомним, 30 октября министерство обороны РФ написало о том, что российский диктатор Владимир Путин приказал допустить иностранных журналистов, в том числе и украинских, в Покровск, Мирноград и Купянск, чтобы таким образом подтвердить якобы окружение украинских воинов в этих городах.
В минобороны РФ выразили готовность прекратить боевые действия на 5-6 часов, чтобы журналисты посетили эти населенные пункты.
Следует отметить, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, реагируя на вброс россиян об окружении украинских войск в Покровске и Купянске, отметил, что это фейк.
