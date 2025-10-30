"Коридор для журналистов" в Покровске. Украина жестко отреагировала на провокацию Путина
Категория
Украина
Дата публикации

"Коридор для журналистов" в Покровске. Украина жестко отреагировала на провокацию Путина

МИД Украины
Путин
Read in English
Читати українською

Украина не рекомендует журналистам доверять "разрешение" российского диктатора Владимира Путина посетить Покровск и Купянск. Москва уже нарушала свои же обещания во время боев за Иловайск.

Главные тезисы

  • Украина жестко отреагировала на приглашения журналистов в оккупированные российские города Покровск, Мирноград и Купянск от Путина.
  • Министерство иностранных дел призывает журналистов не доверять предложениям диктатора о посещении зоны конфликта, напоминая об убийстве украинских военных в Иловайске.

"Помним Иловайск": реакция МИД Украины на провокацию Путина

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Честно говоря, я не рекомендую журналистам доверять каким-либо предложениям Путина по поводу "коридоров" в зоне боевых действий. Я своими глазами видел, чем заканчиваются такие предложения — 29 августа 2014 года в Иловайске.

Он обратил внимание, что глава Кремля хочет только затягивать войну. Он никогда не выполнял свои обещания о прекращении огня.

Тихий призвал журналистов не помогать диктатору оправдывать свои преступления посредством российских провокаций против журналистов.

Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим.

Напомним, 30 октября министерство обороны РФ написало о том, что российский диктатор Владимир Путин приказал допустить иностранных журналистов, в том числе и украинских, в Покровск, Мирноград и Купянск, чтобы таким образом подтвердить якобы окружение украинских воинов в этих городах.

В минобороны РФ выразили готовность прекратить боевые действия на 5-6 часов, чтобы журналисты посетили эти населенные пункты.

Следует отметить, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, реагируя на вброс россиян об окружении украинских войск в Покровске и Купянске, отметил, что это фейк.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин заявил о испытании ядерного "Посейдона"
Путин снова кичится ядерными испытаниями
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Группировка объединенных сил опровергла лживые заявления Путина насчет "окружения ВСУ" в Купянске
Купянск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?