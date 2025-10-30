"Коридор для журналистов" в Покровске. Украина жестко отреагировала на провокацию Путина

Украина не рекомендует журналистам доверять "разрешение" российского диктатора Владимира Путина посетить Покровск и Купянск. Москва уже нарушала свои же обещания во время боев за Иловайск.

"Помним Иловайск": реакция МИД Украины на провокацию Путина

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Честно говоря, я не рекомендую журналистам доверять каким-либо предложениям Путина по поводу "коридоров" в зоне боевых действий. Я своими глазами видел, чем заканчиваются такие предложения — 29 августа 2014 года в Иловайске. Поделиться

Он обратил внимание, что глава Кремля хочет только затягивать войну. Он никогда не выполнял свои обещания о прекращении огня.

Тихий призвал журналистов не помогать диктатору оправдывать свои преступления посредством российских провокаций против журналистов.

Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим. Поделиться

Напомним, 30 октября министерство обороны РФ написало о том, что российский диктатор Владимир Путин приказал допустить иностранных журналистов, в том числе и украинских, в Покровск, Мирноград и Купянск, чтобы таким образом подтвердить якобы окружение украинских воинов в этих городах.

В минобороны РФ выразили готовность прекратить боевые действия на 5-6 часов, чтобы журналисты посетили эти населенные пункты.