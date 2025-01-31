Коригувала російські обстріли — правоохоронці затримали у Херсоні агентку ФСБ

Служба безпеки України затримала ще одну агентку ФСБ, яка коригувала артилерійські, дронові та авіаційні удари Росії по правобережній частині Херсонщини.

СБУ затримала коригувальницю російського вогню в Херсоні

За даними кіберфахівців та слідчих СБУ, основними цілями ворога були позиції українських військ, що обороняють регіон.

Як встановило розслідування, для визначення координат вогневого ураження російська спецслужба завербувала 44-річну місцеву безробітну. У поле зору окупантів жінка потрапила, коли публікувала прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах.

Щоб виконати вороже завдання, фігурантка пішки обходила вулиці обласного центру та його околиці, приховано фотографувала пункти базування Сил оборони та наносила їхні локації на гугл-карти.

Скрин листування агентки з ФСБ

Крім цього вона також відстежувала наслідки ворожих обстрілів і готувала відповідні звіти кураторам.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Скрин листування агентки з ФСБ

На місці події у зрадниці вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Поширити

Херсонка наводила російські дрони та РСЗВ на лікарні міста

Служба безпеки наприкінці серпня 2023 року затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари армії РФ по Херсону.

Протягом серпня коригувальниця вогню передавала росіянам геолокації Сил оборони.

Жінка відстежувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість і наявність військової техніки.