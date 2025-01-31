Корректировала российские обстрелы — правоохранители задержали в Херсоне агентку ФСБ

Служба безопасности Украины задержала еще одну агентку ФСБ, корректировавшую артиллерийские, дроновые и авиационные удары России по правобережной части Херсонщины.
Главные тезисы
- Агентка ФСБ была задержана за корректировку российских обстрелов по правобережной части Херсонщины.
- Женщина собирала и передавала информацию о позициях украинских войск, а также координаты для огневого поражения.
- Подозреваемой грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по статье о государственной измене.
СБУ задержала корректировщицу российского огня в Херсоне
По данным киберспециалистов и следователей СБУ, основными целями врага были позиции украинских войск, обороняющих регион.
Как установило расследование, для определения координат огневого поражения российская спецслужба завербовала 44-летнюю местную безработную. В поле зрения окупантов женщина попала, когда публиковала прокремлевские комментарии в Телеграмм-каналах.
Чтобы выполнить враждебную задачу, фигурантка пешком обходила улицы областного центра и его окрестности, скрыто фотографировала пункты базирования Сил обороны и наносила их локации на гугл-карты.
Кроме этого, она также отслеживала последствия вражеских обстрелов и готовила соответствующие отчеты кураторам.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки и задержали ее «с поличным», когда она проводила доразведку вблизи военного объекта.
На месте происшествия у предательницы изъят мобильный телефон с поличным.
Херсонка наводила российские дроны и РСЗО на больницы города
Служба безопасности в конце августа 2023 года задержала еще одну агентку российских спецслужб, корректировавшую воздушные удары армии РФ по Херсону.
В августе корректировщица огня передавала россиянам геолокации Сил обороны.
Женщина отслеживала места базирования и перемещения украинских защитников, пыталась определять их ориентировочное количество и наличие военной техники.
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