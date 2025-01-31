Корректировала российские обстрелы — правоохранители задержали в Херсоне агентку ФСБ

Служба безопасности Украины задержала еще одну агентку ФСБ, корректировавшую артиллерийские, дроновые и авиационные удары России по правобережной части Херсонщины.

СБУ задержала корректировщицу российского огня в Херсоне

По данным киберспециалистов и следователей СБУ, основными целями врага были позиции украинских войск, обороняющих регион.

Как установило расследование, для определения координат огневого поражения российская спецслужба завербовала 44-летнюю местную безработную. В поле зрения окупантов женщина попала, когда публиковала прокремлевские комментарии в Телеграмм-каналах.

Чтобы выполнить враждебную задачу, фигурантка пешком обходила улицы областного центра и его окрестности, скрыто фотографировала пункты базирования Сил обороны и наносила их локации на гугл-карты.

Скрин переписки агентки из ФСБ

Кроме этого, она также отслеживала последствия вражеских обстрелов и готовила соответствующие отчеты кураторам.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки и задержали ее «с поличным», когда она проводила доразведку вблизи военного объекта.

Скрин переписки агентки из ФСБ

На месте происшествия у предательницы изъят мобильный телефон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Поделиться

Херсонка наводила российские дроны и РСЗО на больницы города

Служба безопасности в конце августа 2023 года задержала еще одну агентку российских спецслужб, корректировавшую воздушные удары армии РФ по Херсону.

В августе корректировщица огня передавала россиянам геолокации Сил обороны.

Женщина отслеживала места базирования и перемещения украинских защитников, пыталась определять их ориентировочное количество и наличие военной техники.