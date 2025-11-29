Королева Британії звернулася до світу заради порятунку України

Королева Великої Британії Камілла закликала свою країну, а також усю міжнародну спільноту "протистояти тиранії", щоб добитися завершення російської загарбницької війни РФ проти України.
Головні тези:
- Королева вшанувала ветеранів, які брали участь у воєнних конфліктах на території України в минулому.
- Також вона закликала країни Європи міцно стояти пліч-о-пліч задля майбутнього України.
Королева Британії закликає врятувати Україну
На переконання Камілли, "рішучість" країни дасть можливість відшукати рішення для ще однієї руйнівної та жорстокої війни.
У межах своєї промови королева також вшанувала попередників полку "The Rifles", головнокомандувачем якого вона є.
Що важливо розуміти, саме вони воювали у Кримській війні у 1850-х роках.
За її словами, просто зараз цілком доречно повернути час на 170 років назад, коли попередники "The Rifles" стояли пліч-о-пліч з нашими європейськими союзниками на території сучасної України.
