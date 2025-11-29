Королева Британії звернулася до світу заради порятунку України
Світ
Королева Британії звернулася до світу заради порятунку України

Королева Британії закликає врятувати Україну
Джерело:  The Telegraph

Королева Великої Британії Камілла закликала свою країну, а також усю міжнародну спільноту "протистояти тиранії", щоб добитися завершення російської загарбницької війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Королева вшанувала ветеранів, які брали участь у воєнних конфліктах на території України в минулому.
  • Також вона закликала країни Європи міцно стояти пліч-о-пліч задля майбутнього України. 

Королева Британії закликає врятувати Україну

На переконання Камілли, "рішучість" країни дасть можливість відшукати рішення для ще однієї руйнівної та жорстокої війни.

У межах своєї промови королева також вшанувала попередників полку "The Rifles", головнокомандувачем якого вона є.

Що важливо розуміти, саме вони воювали у Кримській війні у 1850-х роках.

Нещодавно ми відзначили 80-ту річницю перемоги в Європі та перемоги над Японією. Під час цих урочистостей я мала щастя поговорити наодинці з багатьма нашими ветеранами, які висловили чітке і одностайне прохання: шлях до миру потрібно прокладати з такою ж енергією і рішучістю, з якою наші збройні сили готуються до бою, — наголосила Камілла.

За її словами, просто зараз цілком доречно повернути час на 170 років назад, коли попередники "The Rifles" стояли пліч-о-пліч з нашими європейськими союзниками на території сучасної України.

Давайте сподіватимемося, як це робили наші попередники, що наша рішучість протистояти тиранії в цьому ж регіоні знову допоможе знайти рішення для іншої руйнівної і жорстокої війни, — закликала королева.

