Королева Великої Британії Камілла закликала свою країну, а також усю міжнародну спільноту "протистояти тиранії", щоб добитися завершення російської загарбницької війни РФ проти України.

Королева Британії закликає врятувати Україну

На переконання Камілли, "рішучість" країни дасть можливість відшукати рішення для ще однієї руйнівної та жорстокої війни.

У межах своєї промови королева також вшанувала попередників полку "The Rifles", головнокомандувачем якого вона є.

Що важливо розуміти, саме вони воювали у Кримській війні у 1850-х роках.

Нещодавно ми відзначили 80-ту річницю перемоги в Європі та перемоги над Японією. Під час цих урочистостей я мала щастя поговорити наодинці з багатьма нашими ветеранами, які висловили чітке і одностайне прохання: шлях до миру потрібно прокладати з такою ж енергією і рішучістю, з якою наші збройні сили готуються до бою, — наголосила Камілла.

За її словами, просто зараз цілком доречно повернути час на 170 років назад, коли попередники "The Rifles" стояли пліч-о-пліч з нашими європейськими союзниками на території сучасної України.