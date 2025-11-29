Королева Великобритании Камилла призвала свою страну, а также все международное сообщество "противостоять тирании", чтобы добиться завершения российской захватнической войны РФ против Украины.

Королева Британии призывает спасти Украину

По убеждению Камиллы, "решительность" страны позволит найти решение для еще одной разрушительной и жестокой войны.

В своей речи королева также почтила предшественников полка "The Rifles", главнокомандующим которого она является.

Что важно понимать, именно они сражались в Крымской войне в 1850-х годах.

Недавно мы отметили 80-ю годовщину победы в Европе и победы над Японией. Во время этих торжеств я имела счастье поговорить наедине со многими нашими ветеранами, выразившими четкую и единодушную просьбу: путь к миру нужно прокладывать с такой же энергией и решимостью, с которой наши вооруженные силы готовятся к бою, — подчеркнула Камилла. Поделиться

По ее словам, прямо сейчас вполне уместно вернуть время на 170 лет назад, когда предшественники "The Rifles" стояли бок о бок с нашими европейскими союзниками на территории современной Украины.