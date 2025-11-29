Королева Британии обратилась к миру ради спасения Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Королева Британии обратилась к миру ради спасения Украины

Королева Британии призывает спасти Украину
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Королева Великобритании Камилла призвала свою страну, а также все международное сообщество "противостоять тирании", чтобы добиться завершения российской захватнической войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Королева почтила ветеранов, участвовавших в военных конфликтах на территории Украины в прошлом.
  • Также она призвала страны Европы крепко стоять бок о бок ради будущего Украины.

Королева Британии призывает спасти Украину

По убеждению Камиллы, "решительность" страны позволит найти решение для еще одной разрушительной и жестокой войны.

В своей речи королева также почтила предшественников полка "The Rifles", главнокомандующим которого она является.

Что важно понимать, именно они сражались в Крымской войне в 1850-х годах.

Недавно мы отметили 80-ю годовщину победы в Европе и победы над Японией. Во время этих торжеств я имела счастье поговорить наедине со многими нашими ветеранами, выразившими четкую и единодушную просьбу: путь к миру нужно прокладывать с такой же энергией и решимостью, с которой наши вооруженные силы готовятся к бою, — подчеркнула Камилла.

По ее словам, прямо сейчас вполне уместно вернуть время на 170 лет назад, когда предшественники "The Rifles" стояли бок о бок с нашими европейскими союзниками на территории современной Украины.

Давайте будем надеяться, как это делали наши предшественники, что наша решимость противостоять тирании в этом же регионе снова поможет найти решение для другой разрушительной и жестокой войны, — призвала королева.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Началось массовое бегство силовиков из России — что происходит
Российские силовики начали массово бежать из страны-агрессорки
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Буфер между НАТО и Россией". Орбан цинично очертил роль Украины в Европе
Орбан
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ бросает на штурмы "одноразовых" солдат
Феномен "одноразовых" солдат в армии РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?