Королева Британии обратилась к миру ради спасения Украины

Королева Великобритании Камилла призвала свою страну, а также все международное сообщество "противостоять тирании", чтобы добиться завершения российской захватнической войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Королева почтила ветеранов, участвовавших в военных конфликтах на территории Украины в прошлом.
- Также она призвала страны Европы крепко стоять бок о бок ради будущего Украины.
Королева Британии призывает спасти Украину
По убеждению Камиллы, "решительность" страны позволит найти решение для еще одной разрушительной и жестокой войны.
В своей речи королева также почтила предшественников полка "The Rifles", главнокомандующим которого она является.
Что важно понимать, именно они сражались в Крымской войне в 1850-х годах.
По ее словам, прямо сейчас вполне уместно вернуть время на 170 лет назад, когда предшественники "The Rifles" стояли бок о бок с нашими европейскими союзниками на территории современной Украины.
