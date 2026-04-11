ЗСУ зафіксували 469 випадків порушень Росією режиму припинення вогню

За уточненою інформацією загалом від початку цієї доби відбулося 101 бойове зіткнення. Росія порушила режим припинення вогню 469 разів.

Актуальна ситуація на фронті 11 квітня

Оперативна інформація станом на 22:00 11.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме: 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія") та 275 ударів fpv-дронами.

Сьогодні загалом ворог завдав 57 авіаційних ударів, скинув 182 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 3928 дронів-камікадзе та здійснив 2454 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойових зіткнення; крім цього, ворог здійснив 45 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Ветеринарне, Приліпка та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили три ворожі штурми в бік населених пунктів Петропавлівка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися поблизу Зарічного та у бік Шийківки, Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку українські воїни зупинили одну штурмову дію противника в бік Рай-Олександрівки.

Сили оборони відбили 19 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 18 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Дорожнє, Мирноград, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 67 окупантів та 24 — поранено; знищено чотири одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, один пункт управління, пошкоджено три танки, п’ять артилерійських систем, чотири одиниці автомобільної техніки та 54 укриття ворожої піхоти. Знищено або подавлено 272 безпілотні літальні апарати різних типів.