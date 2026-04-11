ВСУ зафиксировали 469 случаев нарушений Россией режима прекращения огня

По уточненной информации в целом с начала этих суток произошло 101 боевое столкновение. Россия нарушила режим прекращения огня в 469 раз.

Актуальная ситуация на фронте 11 апреля

Оперативная информация по состоянию на 22:00 11.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

После 16:00 зафиксировано 469 случаев нарушений режима прекращения огня. А именно: 22 штурмовых действия противника, 153 обстрела, 19 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и 275 ударов fpv-дронами.

Сегодня в целом враг нанес 57 авиационных ударов, сбросил 182 управляемых авиабомба. Кроме того, привлек для поражения 3928 дронов-камикадзе и произвел 2454 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения; кроме этого, враг совершил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Ветеринарное, Прилепко и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении наши защитники успешно отразили три вражеских штурма в сторону населенных пунктов Петропавловка и Новоосиново.

На Лиманском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Заречного и в сторону Шейковки, Дробышева и Лимана.

На Славянском направлении украинские воины остановили одно штурмовое действие противника в сторону Рай-Александровки.

Силы обороны отразили 19 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Русиного Яра, Софиевки и Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 18 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Дорожное, Мирноград, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 67 окупантов и 24 ранены; уничтожены четыре единицы автомобильной и три единицы специальной техники, один пункт управления, повреждены три танка, пять артиллерийских систем, четыре единицы автомобильной техники и 54 укрытия вражеской пехоты. Уничтожены или подавлены 272 беспилотных летательных аппарата разных типов.