ВСУ зафиксировали 469 случаев нарушений Россией режима прекращения огня

По уточненной информации в целом с начала этих суток произошло 101 боевое столкновение. Россия нарушила режим прекращения огня в 469 раз.
Главные тезисы
- На фронте зафиксировано 101 боевое столкновение с начала дня, а Россия нарушила режим прекращения огня уже 469 раз.
- Украинские воины успешно отразили вражеские атаки в различных населенных пунктах, включая Старицу, Ветеринарное, Прилепку и другие.
Актуальная ситуация на фронте 11 апреля
Оперативная информация по состоянию на 22:00 11.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
После 16:00 зафиксировано 469 случаев нарушений режима прекращения огня. А именно: 22 штурмовых действия противника, 153 обстрела, 19 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и 275 ударов fpv-дронами.
Сегодня в целом враг нанес 57 авиационных ударов, сбросил 182 управляемых авиабомба. Кроме того, привлек для поражения 3928 дронов-камикадзе и произвел 2454 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения; кроме этого, враг совершил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Ветеринарное, Прилепко и Волчанские Хутора.
На Купянском направлении наши защитники успешно отразили три вражеских штурма в сторону населенных пунктов Петропавловка и Новоосиново.
На Лиманском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Заречного и в сторону Шейковки, Дробышева и Лимана.
На Славянском направлении украинские воины остановили одно штурмовое действие противника в сторону Рай-Александровки.
Силы обороны отразили 19 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Русиного Яра, Софиевки и Новопавловки.
На Покровском направлении враг совершил 18 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Дорожное, Мирноград, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Новопавловка.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 67 окупантов и 24 ранены; уничтожены четыре единицы автомобильной и три единицы специальной техники, один пункт управления, повреждены три танка, пять артиллерийских систем, четыре единицы автомобильной техники и 54 укрытия вражеской пехоты. Уничтожены или подавлены 272 беспилотных летательных аппарата разных типов.
На Александровском направлении оккупанты четырежды пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Новогригоровки, Тернового и в сторону Привилегии. Авиаудару подверглась Подгавриловка.
На Гуляйпольском направлении произошло четыре атаки кафиров, в районах населенных пунктов Солодко, Елена Константиновка и в сторону Волшебного. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвиженовка, Цветково, Копани, Волшебное, Ровно.
На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Обще и Омельник.
На Приднепровском направлении враг проводил три бесполезных штурмовых действия в направлении Антоновского моста и о. Белогрудый. Авиаудара потерпел Херсон.
