Костянтинівський напрямок став найгарячішим на фронті

Оперативна інформація станом на 16:00 27.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили одну атаку загарбників, ще один бій триває. Також ворог завдав вісім авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 100 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

П’ять атак відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та у бік Бочкового на Південно-Слобожанському напрямку, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Степова Новоселівка та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор п’ять разів атакував у районах населених пунктів Середнє, Мирне, Шандриголове та Зарічне. Наразі триває два боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили чотири спроби просування ворога у районах населених пунктів Ямпіль, Виїмка, Федорівка та у бік Званівки.