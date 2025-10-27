Константиновское направление стало самым горячим на фронте

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 101. Горячее сегодня на Константиновском направлении.
Главные тезисы
- Константиновское направление является самым напряженным на фронте.
- Украинские защитники успешно отражают атаки врага на различных участках фронта.
- Вражеская авиация наносит удары по различным направлениям, но украинские воины продолжают сопротивление.
Актуальная ситуация на фронте 26 октября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отразили одну атаку захватчиков, еще один бой продолжается. Также враг нанес восемь авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиационную бомбу, и совершил 100 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
Пять атак отразили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка и в сторону Бочкового на Южно-Слобожанском направлении, еще одно боестолкновение продолжается.
В Купянском направлении враг семь раз пытался продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Степная Новоселовка и в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении сегодня агрессор пять раз атаковал в районах населенных пунктов Среднее, Мирное, Шандриголовое и Заречное. В настоящее время продолжается два боестолкновения.
На Славянском направлении Силы обороны отразили четыре попытки продвижения врага в районах населенных пунктов Ямполь, Выемка, Федоровка и в сторону Звановки.
На Константиновском направлении сегодня захватчик 24 раза пытался идти вперед в районах Александро-Калинового, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра. Вражеская авиация КАБами ударила по Константиновке.
На Покровском направлении сегодня враг 23 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Никаноровка, Панковка, Сухецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Зверевое и Молодецкое. Пять боеприкосновений продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филиал, Поддубное, Александроград, Новоселовка, Вербовое, Алексеевка, Новогригоровка и Успеновка. Семнадцать из двадцати наступательных действий врага отражены, еще три боестолкновения продолжается.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили две попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Малиновки и в сторону Новониколаевки, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация противника ударила по Новому и Терноватому.
На Ореховском направлении захватчики трижды пытались продвинуться в районе Каменского и в сторону Приморского и Новоандреевки, получили отпор.
На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери.
