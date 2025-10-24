Между ВСУ и армией РФ произошло 82 боевых столкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 24.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Одну атаку врага отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес авиаудар, сбросил один КАБ, совершил 89 обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников близ Волчанска, Отрадного, Бологовки и Каменки, два боевых столкновения продолжаются. От ударов КАБ пострадала громада Харькова.

На Купянском направлении произошло три боестолкновения, оккупанты пытались продвигаться в районах Степной Новоселовки и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Мирное и Шандриголово. Силы обороны успешно остановили четыре попытки продвижения противника, бои продолжаются.

На Славянском направлении враг пытался прорваться в районах Серебрянки и в сторону Дроновки, три атаки отразили наши защитники.

На Краматорском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Выемки, получил отпор.