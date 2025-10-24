Между ВСУ и армией РФ произошло 82 боевых столкновения с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 82 боевых столкновения.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 82 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники успешно отразили атаки противника на различных направлениях.
- Противник использовал авиацию, реактивные системы залпового огня и совершил множество обстрелов.
Актуальная ситуация на фронте 24 октября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 24.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Одну атаку врага отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес авиаудар, сбросил один КАБ, совершил 89 обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников близ Волчанска, Отрадного, Бологовки и Каменки, два боевых столкновения продолжаются. От ударов КАБ пострадала громада Харькова.
На Купянском направлении произошло три боестолкновения, оккупанты пытались продвигаться в районах Степной Новоселовки и в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Мирное и Шандриголово. Силы обороны успешно остановили четыре попытки продвижения противника, бои продолжаются.
На Славянском направлении враг пытался прорваться в районах Серебрянки и в сторону Дроновки, три атаки отразили наши защитники.
На Краматорском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Выемки, получил отпор.
На Константиновском направлении сегодня захватчик шесть раз пытался идти вперед в районах Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Предтечиного.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Покровск, Удачное, Орехово и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 24 атаки.
Сегодня на Александровском направлении противник 18 раз атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Филиал, Александроград, Сосновка, Новогригоровка, Вербовое, Алексеевка, Вишневое и Нововасильевское. В настоящее время продолжается два боестолкновения.
На Гуляйпольском направлении наступательных действий враг не зафиксирован. Авиация противника нанесла удары бомбами по Нечаевке, Андреевке и Братскому.
На Ореховском направлении украинские защитники отразили три атаки вражеских подразделений вблизи Степного и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении три попытки оккупантов продвинуться в районе Антоновского моста закончились для них неудачей. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Садовому.
