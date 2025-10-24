Между ВСУ и армией РФ произошло 82 боевых столкновения с начала суток
Между ВСУ и армией РФ произошло 82 боевых столкновения с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 82 боевых столкновения.

Главные тезисы

  • С начала суток произошло 82 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
  • Украинские защитники успешно отразили атаки противника на различных направлениях.
  • Противник использовал авиацию, реактивные системы залпового огня и совершил множество обстрелов.

Актуальная ситуация на фронте 24 октября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 24.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • Одну атаку врага отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес авиаудар, сбросил один КАБ, совершил 89 обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников близ Волчанска, Отрадного, Бологовки и Каменки, два боевых столкновения продолжаются. От ударов КАБ пострадала громада Харькова.

  • На Купянском направлении произошло три боестолкновения, оккупанты пытались продвигаться в районах Степной Новоселовки и в сторону Песчаного.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Мирное и Шандриголово. Силы обороны успешно остановили четыре попытки продвижения противника, бои продолжаются.

  • На Славянском направлении враг пытался прорваться в районах Серебрянки и в сторону Дроновки, три атаки отразили наши защитники.

  • На Краматорском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Выемки, получил отпор.

  • На Константиновском направлении сегодня захватчик шесть раз пытался идти вперед в районах Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Предтечиного.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Покровск, Удачное, Орехово и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 24 атаки.

  • Сегодня на Александровском направлении противник 18 раз атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Филиал, Александроград, Сосновка, Новогригоровка, Вербовое, Алексеевка, Вишневое и Нововасильевское. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

  • На Гуляйпольском направлении наступательных действий враг не зафиксирован. Авиация противника нанесла удары бомбами по Нечаевке, Андреевке и Братскому.

  • На Ореховском направлении украинские защитники отразили три атаки вражеских подразделений вблизи Степного и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

  • На Приднепровском направлении три попытки оккупантов продвинуться в районе Антоновского моста закончились для них неудачей. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Садовому.

