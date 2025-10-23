ВСУ ликвидировали более 900 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 900 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

Общие боевые потери российских войск в живой силе с 24 февраля 2022 года по 23 октября 2025 достигли около 1 134 170 человек, из них 920 – ликвидированы за последние сутки.

Главные тезисы

  • За последние сутки ВСУ ликвидировали более 900 оккупантов РФ, продолжая успешные операции против врага.
  • Общие потери российских войск в живой силе за период с февраля 2022 по октябрь 2025 года достигли 1 134 170 человек.
  • Украинские защитники успешно уничтожили значительное количество российской техники, включая танки, артиллерийские системы и другое.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем утреннем своде.

Актуальные потери армии РФ

Также по состоянию на 23 октября украинские защитники уничтожили:

  • танков — 11 282 (+2),

  • боевых бронированных машин — 23 453 (+6),

  • артиллерийских систем — 33 938 (+24),

  • РСЗО — 1 525 (+1),

  • средств ПВО — 1 230 (+1),

  • самолетов — 428 (+0),

  • вертолетов — 346 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 73 386 (+626),

  • крылатых ракет — 3 880 (+16),

  • кораблей /катеров — 28 (+0),

  • подлодка — 1 (+0),

  • единиц автомобильной техники и автоцистерн — 65 228 (+106),

  • единиц специальной техники армии РФ — 3 981 (+0)

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 50 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили почти 900 оккупантов и 45 артсистем РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте обострилась — между ВСУ и армией РФ произошло более 130 боестолкновений
Генштаб ВСУ
танк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?