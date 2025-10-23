ВСУ ликвидировали более 900 оккупантов РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск в живой силе с 24 февраля 2022 года по 23 октября 2025 достигли около 1 134 170 человек, из них 920 – ликвидированы за последние сутки.
Главные тезисы
- За последние сутки ВСУ ликвидировали более 900 оккупантов РФ, продолжая успешные операции против врага.
- Общие потери российских войск в живой силе за период с февраля 2022 по октябрь 2025 года достигли 1 134 170 человек.
- Украинские защитники успешно уничтожили значительное количество российской техники, включая танки, артиллерийские системы и другое.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем утреннем своде.
Также по состоянию на 23 октября украинские защитники уничтожили:
танков — 11 282 (+2),
боевых бронированных машин — 23 453 (+6),
артиллерийских систем — 33 938 (+24),
РСЗО — 1 525 (+1),
средств ПВО — 1 230 (+1),
самолетов — 428 (+0),
вертолетов — 346 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 73 386 (+626),
крылатых ракет — 3 880 (+16),
кораблей /катеров — 28 (+0),
подлодка — 1 (+0),
единиц автомобильной техники и автоцистерн — 65 228 (+106),
единиц специальной техники армии РФ — 3 981 (+0)
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-