ЗСУ ліквідували понад 900 окупантів РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ у живій силі з 24 лютого 2022 року по 23 жовтня 2025-го сягнули близько 1 134 170 осіб, з них 920 – ліквідовані за останню добу.
Головні тези:
- За останню добу ЗСУ успішно ліквідували понад 900 окупантів РФ.
- У період з 24.02.2022 по 23.10.2025 загальні бойові втрати російських військ у живій силі сягнули близько 1 134 170 осіб.
- Станом на 23 жовтня українські захисники знищили значну кількість російської техніки, включаючи танки, артилерійські системи, автомобільну техніку тощо.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні.
Також станом на 23 жовтня українські захисники знищили:
танків — 11 282 (+2),
бойових броньованих машин — 23 453 (+6),
артилерійських систем — 33 938 (+24),
РСЗВ — 1 525 (+1),
засобів ППО — 1 230 (+1),
літаків — 428 (+0),
гелікоптерів — 346 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 73 386 (+626),
крилатих ракет — 3 880 (+16),
кораблів /катерів — 28 (+0),
підводний човен — 1 (+0),
одиниць автомобільної техніки й автоцистерн — 65 228 (+106),
одиниць спеціальної техніки армії РФ — 3 981 (+0)
