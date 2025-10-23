ЗСУ ліквідували понад 900 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 900 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ у живій силі з 24 лютого 2022 року по 23 жовтня 2025-го сягнули близько 1 134 170 осіб, з них 920 – ліквідовані за останню добу.

Головні тези:

  • За останню добу ЗСУ успішно ліквідували понад 900 окупантів РФ.
  • У період з 24.02.2022 по 23.10.2025 загальні бойові втрати російських військ у живій силі сягнули близько 1 134 170 осіб.
  • Станом на 23 жовтня українські захисники знищили значну кількість російської техніки, включаючи танки, артилерійські системи, автомобільну техніку тощо.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні.

Актуальні втрати армії РФ

Також станом на 23 жовтня українські захисники знищили:

  • танків — 11 282 (+2),

  • бойових броньованих машин — 23 453 (+6),

  • артилерійських систем — 33 938 (+24),

  • РСЗВ — 1 525 (+1),

  • засобів ППО — 1 230 (+1),

  • літаків — 428 (+0),

  • гелікоптерів — 346 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 73 386 (+626),

  • крилатих ракет — 3 880 (+16),

  • кораблів /катерів — 28 (+0),

  • підводний човен — 1 (+0),

  • одиниць автомобільної техніки й автоцистерн — 65 228 (+106),

  • одиниць спеціальної техніки армії РФ — 3 981 (+0)

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили понад 50 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили майже 900 окупантів і 45 артсистем РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
окупанти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на фронті загострилася — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 130 боєзіткнень
Генштаб ЗСУ
танк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?