Між ЗСУ та армією РФ відбулося 82 бойових зіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 24.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Одну атаку ворога наразі відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав авіаудару, скинув одну КАБ, здійснив 89 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки, два бойових зіткнення тривають. Від ударів КАБами постраждала громада Харкова.

На Куп’янському напрямку відбулося три боєзіткнення, окупанти намагалися просуватися у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне та Шандриголове. Сили оборони успішно зупинили чотири спроби просування противника, бої тривають.

На Слов’янському напрямку ворог намагався прорватися в районах Серебрянки та у бік Дронівки, три атаки відбили наші оборонці.

На Краматорському напрямку противник атакував позиції Сил оборони в районі Виїмки, отримав відсіч.