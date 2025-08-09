Країни Балтії жорстко засудили спроби змусити Україну до територіальних поступок Росії

Країни Балтії жорстко відреагували на спроби змусити Україну поступитися територіями, наголосивши на непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності.

Естонія та Латвія підтримали суверенітет України

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що справедливий, тривалий і гідний мир — це те, чого прагнуть усі, насамперед українці.

За її словами, цей мир має ґрунтуватися на підтримці суверенітету України та її кордонів, визначених міжнародним правом.

Росію не можна винагороджувати за агресію.

We welcome efforts of @POTUS to stop Russia’s aggression against Ukraine. Just, lasting, dignified peace is what we all want, Ukrainians the most. Such peace must involve Ukraine and uphold its sovereignty and territorial integrity. Russia mustn’t be rewarded for aggression. https://t.co/Bml2fyFsFi — Baiba Braže (@Braze_Baiba) August 9, 2025

Своєю чергою глава МЗС Естонії Маргус Цахкна наголосив на важливості непохитної позиції країни на боці України.

Він застеріг від наслідків будь-яких спроб змінити кордони силою, адже це підриває безпеку всіх держав.

Якщо нації можна змусити жити під диктатом більшого сусіда, жодна країна не буде вільною. Суверенітет і територіальна цілісність є наріжними каменями глобальної стабільності.

Він також пообіцяв, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Естонії у досягненні справедливого і тривалого миру.

Estonia stands firmly with Ukraine 🇺🇦, its sovereignty and territorial integrity.



If borders can be changed by force, none are safe.



If nations can be forced to live under a bigger neighbour’s dictate, none are free.



Sovereignty and territorial integrity are the cornerstones… https://t.co/Lw97IXXbWu — Margus Tsahkna (@Tsahkna) August 9, 2025

Балтійські країни одностайно заявляють, що не приймуть жодних спроб примусити Україну до поступок, які підривають її суверенітет.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп допустив ідею територіального обміну між Росією та Україною.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде віддавати свої території російським окупантам.