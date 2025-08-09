Країни Балтії жорстко засудили спроби змусити Україну до територіальних поступок Росії
Країни Балтії жорстко засудили спроби змусити Україну до територіальних поступок Росії

Країни Балтії жорстко відреагували на спроби змусити Україну поступитися територіями, наголосивши на непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності.

  • Країни Балтії категорично виступають проти спроб тиснути на Україну та наголошують на підтримці суверенітету та територіальної цілісності країни.
  • Міністри закордонних справ Латвії та Естонії підтримують важливість миру, ґрунтованого на міжнародному праві та непохитній позиції у відношенні до України.

Естонія та Латвія підтримали суверенітет України

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що справедливий, тривалий і гідний мир — це те, чого прагнуть усі, насамперед українці.

За її словами, цей мир має ґрунтуватися на підтримці суверенітету України та її кордонів, визначених міжнародним правом.

Росію не можна винагороджувати за агресію.

Своєю чергою глава МЗС Естонії Маргус Цахкна наголосив на важливості непохитної позиції країни на боці України.

Він застеріг від наслідків будь-яких спроб змінити кордони силою, адже це підриває безпеку всіх держав.

Якщо нації можна змусити жити під диктатом більшого сусіда, жодна країна не буде вільною. Суверенітет і територіальна цілісність є наріжними каменями глобальної стабільності.

Він також пообіцяв, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Естонії у досягненні справедливого і тривалого миру.

Балтійські країни одностайно заявляють, що не приймуть жодних спроб примусити Україну до поступок, які підривають її суверенітет.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп допустив ідею територіального обміну між Росією та Україною.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде віддавати свої території російським окупантам.

