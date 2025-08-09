Страны Балтии жестко осудили попытки принудить Украину к территориальным уступкам России

Страны Балтии жестко отреагировали на попытки заставить Украину уступить территории, отметив непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности.
Главные тезисы
- Страны Балтии жестко осудили попытки заставить Украину уступить территории России.
- Латвия и Эстония поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, осуждая любые попытки давления на нее.
- Министры иностранных дел Балтийских стран выразили поддержку мира, основанного на международном праве и твердой позиции в отношении Украины.
Эстония и Латвия поддержали суверенитет Украины
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что справедливый, длительный и достойный мир — это то, к чему стремятся все, прежде всего, украинцы.
По ее словам, этот мир должен основываться на поддержке суверенитета Украины и ее границ, определенных международным правом.
We welcome efforts of @POTUS to stop Russia’s aggression against Ukraine. Just, lasting, dignified peace is what we all want, Ukrainians the most. Such peace must involve Ukraine and uphold its sovereignty and territorial integrity. Russia mustn’t be rewarded for aggression. https://t.co/Bml2fyFsFi— Baiba Braže (@Braze_Baiba) August 9, 2025
В свою очередь глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил важность непоколебимой позиции страны на стороне Украины.
Он предостерег от последствий любых попыток изменить границы силой, ведь это подрывает безопасность всех государств.
Если нацию можно заставить жить под диктатом большего соседа, ни одна страна не будет свободной. Суверенитет и территориальная целостность являются краеугольными камнями глобальной стабильности.
Он также пообещал, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Эстонии в достижении справедливого и продолжительного мира.
Estonia stands firmly with Ukraine 🇺🇦, its sovereignty and territorial integrity.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) August 9, 2025
If borders can be changed by force, none are safe.
If nations can be forced to live under a bigger neighbour’s dictate, none are free.
Sovereignty and territorial integrity are the cornerstones… https://t.co/Lw97IXXbWu
Балтийские страны единодушно заявляют, что не примут никаких попыток принудить Украину к уступкам, подрывающим ее суверенитет.
Напомним, что президент США Дональд Трамп допустил идею территориального обмена между Россией и Украиной.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет отдавать свои территории российским оккупантам.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-