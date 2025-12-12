Країни ЄС погодилися безстроково заморозити 210 млрд євро активів РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Країни ЄС погодилися безстроково заморозити 210 млрд євро активів РФ

ЄС
Read in English
Джерело:  Reuters

Країни Євросоюзу погодилися заморозити російські активи в розмірі 210 млрд євро на безстроковий термін. Тепер це рішення не будуть продовжувати кожні шість місяців.

Головні тези:

  • Країни ЄС заморозили російські активи на 210 млрд євро безстроково, щоб відправити Росії сигнал про припинення війни в Україні.
  • Уряди країн Євросоюзу уникнули потреби голосувати за продовження замороження активів щокварталу, зменшивши ризик повернення грошей до Росії через блокування деякими країнами.

ЄС безстроково заморожує 210 млрд євро активів РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення Ради ЄС щодо пропозиції Єврокомісії продовжити заморожування російських активів.

Ми посилаємо Росії ясний сигнал: поки ця жорстока війна агресії триває, витрати Росії будуть тільки зростати. Це потужний сигнал для України: ми хочемо переконатися, що наш хоробрий сусід стане ще сильнішим на полі бою і за столом переговорів.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

Водночас Reuters уточнює, що уряди країн Євросоюзу домовилися заморозити російські активи "на стільки, скільки буде потрібно", замість того, щоб кожні шість місяців голосувати за продовження заморожування активів.

Таке рішення усуває ризик того, що Угорщина і Словаччина, які зберігають "теплі" стосунки з Росією, можуть заблокувати продовження заморозки російських активів і, таким чином, гроші повернуться агресору.

Також безстрокове заморожування активів може переконати Бельгію підтримати план ЄС щодо використання цих коштів для надання Україні "репараційного кредиту" в розмірі до 165 млрд євро для покриття її військових і цивільних бюджетних потреб у 2026 і 2027 роках.

Очікується, що Єврорада збереться 18 грудня, щоб остаточно узгодити деталі "репараційного кредиту" і розв'язати проблеми, що залишаються, зокрема гарантії всіх урядів ЄС для Бельгії, що вона не залишиться одна з оплатою рахунків, якщо потенційний позов Москви виявиться успішним.

Голова Євроради Антоніу Кошта підтвердив, що російські активи будуть заморожені до завершення війни Росії проти України.

У жовтні лідери ЄС зобов'язалися зберігати російські активи замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує завданих збитків. Сьогодні ми виконали це зобов'язання.

Він додав, що наступний крок — забезпечення фінансових потреб України на 2026-2027 роки.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Заморожені росактиви для України. Бельгія опинилася під тиском
ЄС намагається дотиснути Бельгію
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп хоче повернути Путіну заморожені російські активи
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Медведєв накинувся з погрозами на Європу через плани використати заморожені активи РФ
Медведєв

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?