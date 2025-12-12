Країни ЄС погодилися безстроково заморозити 210 млрд євро активів РФ

Країни Євросоюзу погодилися заморозити російські активи в розмірі 210 млрд євро на безстроковий термін. Тепер це рішення не будуть продовжувати кожні шість місяців.
Головні тези:
- Країни ЄС заморозили російські активи на 210 млрд євро безстроково, щоб відправити Росії сигнал про припинення війни в Україні.
- Уряди країн Євросоюзу уникнули потреби голосувати за продовження замороження активів щокварталу, зменшивши ризик повернення грошей до Росії через блокування деякими країнами.
ЄС безстроково заморожує 210 млрд євро активів РФ
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення Ради ЄС щодо пропозиції Єврокомісії продовжити заморожування російських активів.
Водночас Reuters уточнює, що уряди країн Євросоюзу домовилися заморозити російські активи "на стільки, скільки буде потрібно", замість того, щоб кожні шість місяців голосувати за продовження заморожування активів.
Також безстрокове заморожування активів може переконати Бельгію підтримати план ЄС щодо використання цих коштів для надання Україні "репараційного кредиту" в розмірі до 165 млрд євро для покриття її військових і цивільних бюджетних потреб у 2026 і 2027 роках.
Очікується, що Єврорада збереться 18 грудня, щоб остаточно узгодити деталі "репараційного кредиту" і розв'язати проблеми, що залишаються, зокрема гарантії всіх урядів ЄС для Бельгії, що вона не залишиться одна з оплатою рахунків, якщо потенційний позов Москви виявиться успішним.
I welcome the decision of the Council on our proposal to continue the immobilisation of Russian Sovereign Assets.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 12, 2025
We are sending a strong signal to Russia that as long as this brutal war of aggression continues, Russia’s costs will continue to rise.
This is a powerful message…
Голова Євроради Антоніу Кошта підтвердив, що російські активи будуть заморожені до завершення війни Росії проти України.
Він додав, що наступний крок — забезпечення фінансових потреб України на 2026-2027 роки.
