Страны ЕС согласились бессрочно заморозить 210 млрд евро активов РФ

Страны Евросоюза согласились заморозить российские активы в размере 210 млрд. евро на бессрочный срок. Теперь это решение не будет продлено каждые шесть месяцев.
Главные тезисы
- Страны Евросоюза бессрочно заморозили 210 млрд евро российских активов, чтобы поддержать Украину и прекратить войну в регионе.
- Отмена шестимесячного продления заморозки избавляет от риска возможного возврата денег в Россию.
- Бессрочное замораживание активов может ускорить предоставление Украине финансовой помощи в виде “репарационного кредита” на 165 млрд евро.
ЕС бессрочно замораживает 210 млрд евро активов РФ
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приветствовала решение Совета ЕС относительно предложения Еврокомиссии продолжить замораживание российских активов.
В то же время Reuters уточняет, что правительства стран Евросоюза договорились заморозить российские активы "на столько, сколько потребуются", вместо того, чтобы каждые шесть месяцев голосовать за продление замораживания активов.
Также бессрочная заморозка активов может убедить Бельгию поддержать план ЕС по использованию этих средств для предоставления Украине "репарационного кредита" в размере до 165 млрд евро для покрытия ее военных и гражданских бюджетных нужд в 2026 и 2027 годах.
Ожидается, что Евросовет соберется 18 декабря, чтобы окончательно согласовать детали "репарационного кредита" и решить остающиеся проблемы, в частности гарантии всех правительств ЕС для Бельгии, что он не останется один с оплатой счетов, если потенциальный иск Москвы окажется успешным.
I welcome the decision of the Council on our proposal to continue the immobilisation of Russian Sovereign Assets.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 12, 2025
We are sending a strong signal to Russia that as long as this brutal war of aggression continues, Russia’s costs will continue to rise.
This is a powerful message…
Глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что российские активы будут заморожены до завершения войны России против Украины.
Он добавил, что следующий шаг — обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы.
