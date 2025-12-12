Страны ЕС согласились бессрочно заморозить 210 млрд евро активов РФ

Страны Евросоюза согласились заморозить российские активы в размере 210 млрд. евро на бессрочный срок. Теперь это решение не будет продлено каждые шесть месяцев.

ЕС бессрочно замораживает 210 млрд евро активов РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приветствовала решение Совета ЕС относительно предложения Еврокомиссии продолжить замораживание российских активов.

Мы посылаем России ясный сигнал: пока эта жестокая война агрессии продолжается, расходы России будут только расти. Это мощный сигнал для Украины: мы хотим убедиться, что наш храбрый сосед станет еще сильнее на поле боя и за столом переговоров. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

В то же время Reuters уточняет, что правительства стран Евросоюза договорились заморозить российские активы "на столько, сколько потребуются", вместо того, чтобы каждые шесть месяцев голосовать за продление замораживания активов.

Такое решение устраняет риск того, что сохраняющие "теплые" отношения с Россией Венгрия и Словакия могут заблокировать продолжение заморозки российских активов и, таким образом, деньги вернутся агрессору. Поделиться

Также бессрочная заморозка активов может убедить Бельгию поддержать план ЕС по использованию этих средств для предоставления Украине "репарационного кредита" в размере до 165 млрд евро для покрытия ее военных и гражданских бюджетных нужд в 2026 и 2027 годах.

Ожидается, что Евросовет соберется 18 декабря, чтобы окончательно согласовать детали "репарационного кредита" и решить остающиеся проблемы, в частности гарантии всех правительств ЕС для Бельгии, что он не останется один с оплатой счетов, если потенциальный иск Москвы окажется успешным.

I welcome the decision of the Council on our proposal to continue the immobilisation of Russian Sovereign Assets.



We are sending a strong signal to Russia that as long as this brutal war of aggression continues, Russia’s costs will continue to rise.



This is a powerful message… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 12, 2025

Глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что российские активы будут заморожены до завершения войны России против Украины.

В октябре лидеры ЕС обязались сохранять российские активы замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует нанесенный ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство. Поделиться

Он добавил, что следующий шаг — обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы.