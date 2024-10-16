Країни Нордично-Балтійської вісімки нададуть «енергетичний пакет» допомоги Україні

Міністри закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки (NB8) підписали пакет допомоги Україні на 44 млн євро. Кошти спрямують на купівлю генераторів та сонячних батарей.
Головні тези:
- Міністри Нордично-Балтійської вісімки підписали пакет допомоги Україні на 44 млн євро на закупівлю генераторів та сонячних батарей.
- Швеція вклала в пакет допомоги для України 28 млн євро та вже надала підтримку на 5 млрд євро після початку війни.
- Глава МЗС України обговорив з міністрами NB8 зміцнення обороноздатності та енергетичної стійкості України перед зимою.
- Нова підтримка Швеції спрямована на потреби найбільш вразливих верств населення України та підприємств, лікарень та шкіл, що постраждали від війни.
Україна отримає “енергетичний пакет” допомоги від Нордично-Балтійської вісімки
Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі.
Вона додала, що Швеція вклала в цей пакет 28 млн євро. З початку ж війни країна надала Україні підтримки на 5 млрд євро.
Раніше стало відомо, що міністри закордонних справ Швеції, Норвегії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Литви, Латвії та Данії (Нордично-Балтійська вісімка, NB8) прибули в Одесу. Глава МЗС України обговорив із ними посилення обороноздатності та енергетичної стійкості України напередодні зими та План перемоги Президента Володимира Зеленського.
Швеція допоможе Україні відновити енергопостачання
Уряд Швеції схвалив виділення додаткових 500 млн шведських крон (майже 44 млн євро) на підтримку опалення та електропостачання в Україні.
За підрахунками фахівців Світового банку, ця підтримка зможе допомогти виробляти електроенергію для 185 тис людей, що стане найбільшим внеском Швеції у відновлення енергопостачання в Україні.
Повномасштабне вторгнення РФ та війна знищили значний обсяг української інфраструктури. Удари по Україні посилилися та спрямовані, зокрема, на енергетичні об’єкти. Від цього страждають українські родини, підприємства, лікарні та школи. Велика нова підтримка Швеції спрямована на задоволення потреб найбільш вразливих верств населення країни. Ця нова підтримка надаватиметься паралельно з великою підтримкою Швеції, яка вже надається енергетичному сектору України.
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