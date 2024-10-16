Країни Нордично-Балтійської вісімки нададуть «енергетичний пакет» допомоги Україні

Міністри закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки (NB8) підписали пакет допомоги Україні на 44 млн євро. Кошти спрямують на купівлю генераторів та сонячних батарей.

Україна отримає “енергетичний пакет” допомоги від Нордично-Балтійської вісімки

Ми підписали пакет ще на 44 мільйонів (євро — ред.) щоб допомогти вам закрити прогалину в енергетичній інфраструктурі. Ми — ваші північно-балтійські партнери та будемо вас підтримувати. Ми також будемо нарощувати сили ППО і підсилювати вашу економіку. Поширити

Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі.

Вона додала, що Швеція вклала в цей пакет 28 млн євро. З початку ж війни країна надала Україні підтримки на 5 млрд євро.

Хочемо бачити Україну членом ЄС. Ми хочемо справедливого миру, і цей мир неможливий без України. Марія Мальмер Стенергард Міністерка закордонних справ Швеції

Раніше стало відомо, що міністри закордонних справ Швеції, Норвегії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Литви, Латвії та Данії (Нордично-Балтійська вісімка, NB8) прибули в Одесу. Глава МЗС України обговорив із ними посилення обороноздатності та енергетичної стійкості України напередодні зими та План перемоги Президента Володимира Зеленського.

Швеція допоможе Україні відновити енергопостачання

Уряд Швеції схвалив виділення додаткових 500 млн шведських крон (майже 44 млн євро) на підтримку опалення та електропостачання в Україні.

За підрахунками фахівців Світового банку, ця підтримка зможе допомогти виробляти електроенергію для 185 тис людей, що стане найбільшим внеском Швеції у відновлення енергопостачання в Україні.