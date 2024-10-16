Страны Нордическо-Балтийской восьмерки предоставят «энергетический пакет» помощи Украине

Министры иностранных дел стран Нордическо-Балтийской восьмерки (NB8) подписали пакет помощи Украине на 44 млн евро. Средства будут направлены на покупку генераторов и солнечных батарей.

Украина получит "энергетический пакет" помощи от Нордическо-Балтийской восьмерки

Мы подписали пакет еще на 44 миллиона (евро — ред.), чтобы помочь вам закрыть пробел в энергетической инфраструктуре. Мы ваши северо-балтийские партнеры и будем вас поддерживать. Мы также будем наращивать силы ПВО и усиливать вашу экономику. Поделиться

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард во время совместного брифинга с министрами иностранных дел стран Нордическо-Балтийской восьмерки в Одессе.

Она добавила, что Швеция вложила в этот пакет 28 млн евро. С начала же войны страна предоставила Украине поддержку в 5 млрд евро.

Хотим видеть Украину членом ЕС. Мы хотим справедливого мира и этот мир невозможен без Украины. Мария Мальмер Стенергард Министр иностранных дел Швеции

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Швеции, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Исландии, Литвы, Латвии и Дании (Нордично-Балтийская восьмерка, NB8) прибыли в Одессу. Глава МИД Украины обсудил с ними усиление обороноспособности и энергетической устойчивости Украины в преддверии зимы и План победы Президента Владимира Зеленского.

Швеция поможет Украине возобновить энергоснабжение

Правительство Швеции одобрило выделение дополнительных 500 млн шведских крон (около 44 млн евро) в поддержку отопления и электроснабжения в Украине.

По подсчетам специалистов Всемирного банка, эта поддержка сможет помочь производить электроэнергию для 185 тыс. человек, что станет самым большим вкладом Швеции в возобновление энергоснабжения в Украине.