Страны Нордическо-Балтийской восьмерки предоставят «энергетический пакет» помощи Украине
Категория
Экономика
Дата публикации

Страны Нордическо-Балтийской восьмерки предоставят «энергетический пакет» помощи Украине

Нордическо-Балтийская восьмерка
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Источник:  Укринформ

Министры иностранных дел стран Нордическо-Балтийской восьмерки (NB8) подписали пакет помощи Украине на 44 млн евро. Средства будут направлены на покупку генераторов и солнечных батарей.

Главные тезисы

  • Страны Нордическо-Балтийской восьмерки выделили 44 млн евро на помощь Украине на покупку генераторов и солнечных батарей.
  • Швеция направила в поддержку Украины 28 млн евро и выделяет дополнительные средства на поддержку отопления и электроснабжения.
  • Эта поддержка поможет Украине справиться с последствиями войны, восстановить энергетическую инфраструктуру и обеспечить потребности наиболее уязвимых слоев населения.
  • Министры Нордическо-Балтийской восьмерки также обсудили усиление обороноспособности и энергетической устойчивости Украины.
  • Поддержка Швеции и других стран Нордическо-Балтийской восьмерки свидетельствует о их стремлении увидеть Украину членом ЕС и достичь справедливого мира в регионе.

Украина получит "энергетический пакет" помощи от Нордическо-Балтийской восьмерки

Мы подписали пакет еще на 44 миллиона (евро — ред.), чтобы помочь вам закрыть пробел в энергетической инфраструктуре. Мы ваши северо-балтийские партнеры и будем вас поддерживать. Мы также будем наращивать силы ПВО и усиливать вашу экономику.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард во время совместного брифинга с министрами иностранных дел стран Нордическо-Балтийской восьмерки в Одессе.

Она добавила, что Швеция вложила в этот пакет 28 млн евро. С начала же войны страна предоставила Украине поддержку в 5 млрд евро.

Хотим видеть Украину членом ЕС. Мы хотим справедливого мира и этот мир невозможен без Украины.

Мария Мальмер Стенергард

Мария Мальмер Стенергард

Министр иностранных дел Швеции

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Швеции, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Исландии, Литвы, Латвии и Дании (Нордично-Балтийская восьмерка, NB8) прибыли в Одессу. Глава МИД Украины обсудил с ними усиление обороноспособности и энергетической устойчивости Украины в преддверии зимы и План победы Президента Владимира Зеленского.

Швеция поможет Украине возобновить энергоснабжение

Правительство Швеции одобрило выделение дополнительных 500 млн шведских крон (около 44 млн евро) в поддержку отопления и электроснабжения в Украине.

По подсчетам специалистов Всемирного банка, эта поддержка сможет помочь производить электроэнергию для 185 тыс. человек, что станет самым большим вкладом Швеции в возобновление энергоснабжения в Украине.

Полномасштабное вторжение РФ и война уничтожили большой объем украинской инфраструктуры. Удары по Украине усилились и направлены в частности на энергетические объекты. От этого страдают украинские семьи, предприятия, больницы и школы. Большая новая поддержка Швеции направлена на удовлетворение потребностей наиболее уязвимых слоев населения страны. Эта новая поддержка будет оказываться параллельно с большой поддержкой Швеции, уже предоставляемой энергетическому сектору Украины.

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