Крейсер США збив "дружнім вогнем" американський винищувач — деталі

Американський крейсер випадково збив винищувач-бомбардувальник США над Червоним морем 22 грудня. Це стало найсерйознішим інцидентом за понад рік операцій США проти єменських повстанців-хуситів.

Літак США підбили "дружнім вогнем" над Червоним морем

Як зазначається, у результаті інциденту, який американські військові називають "дружнім вогнем", двоє пілотів ВМС США були змушені катапультуватися. Їх вдалося знайти живими, проте один із них отримав легкі поранення.

За інформацією Центрального командування США, літак F/A-18 був збитий одразу після зльоту з авіаносця "Гаррі Трумен".

Ракетний крейсер USS Gettysburg, що входить до складу ударної групи авіаносця USS Harry S. Truman, помилково обстріляв і збив F/A-18, — зазначено в заяві Центрального командування. Збитий літак був двомісним F/A-18 Super Hornet. Поширити

Невідомо, як саме USS Gettysburg міг помилково ідентифікувати F/A-18 як ворожий об’єкт, враховуючи, що кораблі в бойовій групі зазвичай використовують інтегровані системи радарів і радіозв'язку.

Центральне командування пояснило, що напередодні інциденту американські кораблі та літаки знищили кілька дронів хуситів і одну протикорабельну крилату ракету.

З жовтня 2023 року, коли почалася війна між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази, хусити атакували близько 100 торговельних суден за допомогою ракет і безпілотників.

Хусити стверджують, що їхні атаки спрямовані на судна, пов'язані з Ізраїлем, США чи Великою Британією, аби змусити Ізраїль припинити військову кампанію в Газі. Однак багато з атакованих суден не мають стосунку до конфлікту, серед них і ті, що прямують до Ірану. Поширити

Коридор Червоного моря став небезпечним

Інцидент зі збиттям американського літака демонструє зростаючу небезпеку в коридорі Червоного моря через постійні напади хуситів на судноплавство, навіть за умови патрулювання регіону міжнародними військовими силами США та Європи.

У жовтні Сполучені Штати заявили про свій намір зберігати військову присутність у Червоному морі.