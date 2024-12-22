Крейсер США збив "дружнім вогнем" американський винищувач — деталі

Американський крейсер випадково збив винищувач-бомбардувальник США над Червоним морем 22 грудня. Це стало найсерйознішим інцидентом за понад рік операцій США проти єменських повстанців-хуситів.
Головні тези:
- Інцидент зі збиттям американського винищувача показує зростаючу небезпеку в коридорі Червоного моря через активність хуситів.
- Помилка ракетного крейсера USS Gettysburg призвела до незабаром збиття двомісного F/A-18 Super Hornet.
- США підтримують військову присутність у Червоному морі для захисту цивільних суден від нападів хуситів, підтримуваних Іраном.
- Хусити ведуть атаки на судноплавство у Червоному морі, виступаючи проти США, Європи та Ізраїлю, поглиблюючи міжнародний конфлікт.
- У результаті інциденту USS Gettysburg збив літак F/A-18, що підкреслює необхідність підвищення безпеки в регіоні через зростаючу загрозу.
Літак США підбили "дружнім вогнем" над Червоним морем
Як зазначається, у результаті інциденту, який американські військові називають "дружнім вогнем", двоє пілотів ВМС США були змушені катапультуватися. Їх вдалося знайти живими, проте один із них отримав легкі поранення.
За інформацією Центрального командування США, літак F/A-18 був збитий одразу після зльоту з авіаносця "Гаррі Трумен".
Невідомо, як саме USS Gettysburg міг помилково ідентифікувати F/A-18 як ворожий об’єкт, враховуючи, що кораблі в бойовій групі зазвичай використовують інтегровані системи радарів і радіозв'язку.
Центральне командування пояснило, що напередодні інциденту американські кораблі та літаки знищили кілька дронів хуситів і одну протикорабельну крилату ракету.
З жовтня 2023 року, коли почалася війна між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази, хусити атакували близько 100 торговельних суден за допомогою ракет і безпілотників.
Коридор Червоного моря став небезпечним
Інцидент зі збиттям американського літака демонструє зростаючу небезпеку в коридорі Червоного моря через постійні напади хуситів на судноплавство, навіть за умови патрулювання регіону міжнародними військовими силами США та Європи.
У жовтні Сполучені Штати заявили про свій намір зберігати військову присутність у Червоному морі.
Разом із коаліцією союзників вони працюють над забезпеченням безпеки цивільних суден від атак бойовиків, яких підтримує Іран.
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