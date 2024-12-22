Крейсер США сбил "дружественным огнем" американский истребитель — детали

Американский крейсер случайно сбил истребитель-бомбардировщик США над Красным морем 22 декабря. Это стало самым серьезным инцидентом за более чем год операций США против йеменских повстанцев-хуситов.
Главные тезисы
- Инцидент с ущербом американского истребителя показывает растущую опасность в коридоре Красного моря из-за активности хуситов.
- Ошибка ракетного крейсера USS Gettysburg привела к вскоре сбитию двухместного F/A-18 Super Hornet.
- США поддерживают военное присутствие в Красном море для защиты гражданских судов от нападений хуситов, поддерживаемых Ираном.
- Хуситы ведут атаки на судоходство в Красном море, выступая против США, Европы и Израиля, усугубляя международный конфликт.
- В результате инцидента USS Gettysburg сбил самолет F/A-18, подчеркивающий необходимость повышения безопасности в регионе из-за растущей угрозы.
Самолет США подвели "дружеским огнем" над Красным морем
Как отмечается, в результате инцидента, который американские военные называют "дружественным огнем", двое пилотов ВМС США были вынуждены катапультироваться. Их удалось обнаружить живыми, однако один из них получил легкие ранения.
По информации Центрального командования США, самолет F/A-18 был сбит сразу после взлета с авианосца "Гарри Трумэн".
Неизвестно, как именно USS Gettysburg мог по ошибке идентифицировать F/A-18 как враждебный объект, учитывая, что корабли в боевой группе обычно используют интегрированные системы радаров и радиосвязи.
Центральное командование объяснило, что накануне инцидента американские корабли и самолеты уничтожили несколько хуситов дронов и одну противокорабельную крылатую ракету.
С октября 2023 года, когда началась война между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа, хуситы атаковали около 100 торговых судов с помощью ракет и беспилотников.
Коридор Красного моря стал опасным
Инцидент с убытком американского самолета демонстрирует растущую опасность в коридоре Красного моря из-за постоянных нападений хуситов на судоходство, даже при патрулировании региона международными военными силами США и Европы.
В октябре Соединенные Штаты заявили о своем намерении сохранять военное присутствие в Красном море.
Вместе с коалицией союзников они работают над обеспечением безопасности гражданских судов от атак боевиков, поддерживаемых Ираном.
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