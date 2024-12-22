Крейсер США сбил "дружественным огнем" американский истребитель — детали

Американский крейсер случайно сбил истребитель-бомбардировщик США над Красным морем 22 декабря. Это стало самым серьезным инцидентом за более чем год операций США против йеменских повстанцев-хуситов.

Самолет США подвели "дружеским огнем" над Красным морем

Как отмечается, в результате инцидента, который американские военные называют "дружественным огнем", двое пилотов ВМС США были вынуждены катапультироваться. Их удалось обнаружить живыми, однако один из них получил легкие ранения.

По информации Центрального командования США, самолет F/A-18 был сбит сразу после взлета с авианосца "Гарри Трумэн".

Ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в состав ударной группы авианосца USS Harry S. Truman, по ошибке обстрелял и сбил F/A-18, — говорится в заявлении Центрального командования. Сбитый самолет был двухместным F/A-18 Super Hornet. Поделиться

Неизвестно, как именно USS Gettysburg мог по ошибке идентифицировать F/A-18 как враждебный объект, учитывая, что корабли в боевой группе обычно используют интегрированные системы радаров и радиосвязи.

Центральное командование объяснило, что накануне инцидента американские корабли и самолеты уничтожили несколько хуситов дронов и одну противокорабельную крылатую ракету.

С октября 2023 года, когда началась война между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа, хуситы атаковали около 100 торговых судов с помощью ракет и беспилотников.

Хуситы утверждают, что их атаки направлены на суда, связанные с Израилем, США или Великобританией, чтобы заставить Израиль прекратить военную кампанию в Газе. Однако многие из атакованных судов не имеют отношения к конфликту, среди них и направляющиеся в Иран. Поделиться

Коридор Красного моря стал опасным

Инцидент с убытком американского самолета демонстрирует растущую опасность в коридоре Красного моря из-за постоянных нападений хуситов на судоходство, даже при патрулировании региона международными военными силами США и Европы.

В октябре Соединенные Штаты заявили о своем намерении сохранять военное присутствие в Красном море.