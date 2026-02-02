Кремль назвав єдине місце для переговорів Зеленського та Путіна

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін, нібито, готовий до зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, однак це може статися винятково в Москві.

Путін знову кличе Зеленського до Москви

Як зазначив Пєсков, офіційна Москва не збирається змінювати свою позицію щодо місця потенційних переговорів російського диктатора та українського лідера.

Путін не розглядає жодної іншої локації, окрім як столиці РФ.

За словами речника Кремля, йому немає чого додати до сказаного раніше про "енергетичне перемир'я", яке тривало до 1 лютого.

Ба більше, Лмитро Пєсков відмовився розкривати деталі візиту спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва в Маямі.

Він звернув увагу на те, що вже була концептуальна оцінка переговорів з двох сторін — і від Дмитрієва, і від Стіва Віткоффа.

На цьому тлі речник Кремля почав скаржитися, що українське врегулювання — це дуже складний різновекторний процес.