Путін знову кличе Зеленського до Москви
Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін, нібито, готовий до зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, однак це може статися винятково в Москві.

Головні тези:

  • Речник Кремля почав скаржитися на складність процесу щодо врегулювання російської війни.
  • Він не захотів розкривати деталі переговорів з командою Дональда Трампа.

Як зазначив Пєсков, офіційна Москва не збирається змінювати свою позицію щодо місця потенційних переговорів російського диктатора та українського лідера.

Путін не розглядає жодної іншої локації, окрім як столиці РФ.

За словами речника Кремля, йому немає чого додати до сказаного раніше про "енергетичне перемир'я", яке тривало до 1 лютого.

Ба більше, Лмитро Пєсков відмовився розкривати деталі візиту спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва в Маямі.

Він звернув увагу на те, що вже була концептуальна оцінка переговорів з двох сторін — і від Дмитрієва, і від Стіва Віткоффа.

На цьому тлі речник Кремля почав скаржитися, що українське врегулювання — це дуже складний різновекторний процес.

З деяких питань ми наблизилися, тому що відбулися обговорення, розмови. З деяких питань легше знаходити точки дотику. Є питання, де складніше знаходити точки дотику. Там ще зближення констатувати не можна. Це дуже складний процес.

Дмитро Пєсков

